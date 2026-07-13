Зеленский с женой прибыли во Францию 13 июля: Коалиция желающих и антибаллистика

Елена Зеленская и Владимир Зеленский во Франции. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской в понедельник, 13 июля, прибыли во Францию, где состоится встреча "Коалиции желающих". По его словам, сегодня состоятся важные переговоры, которые могут открыть для Украины больше возможностей для укрепления обороны.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Зеленский прибыл во Францию

Украинский лидер подчеркнул, что главным приоритетом является противоракетная оборона. По его словам, страна представит партнерам антибаллистическую программу и впервые организует встречу на уровне лидеров, советников по вопросам национальной безопасности и представителей оборонных компаний стран, которые могут конкретными действиями способствовать созданию новой антибаллистической системы.

Кроме того, Зеленский проведет встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном, а также примет участие в "Коалиции желающих".

Также в Елены Зеленской запланирована встреча с новым генеральным директором ЮНЕСКО. Стороны обсудят развитие стратегического партнерства и расширение сотрудничества.

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"Поблагодарим Францию за историческую поддержку, и наши военные примут участие в параде, посвященном национальному празднику Франции — Дню взятия Бастилии", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил о подготовке ближайших международных встреч и переговоров, направленных на укрепление обороноспособности страны. Он подчеркнул важность получения новых пакетов помощи, усиления систем противовоздушной обороны и наращивания санкционного давления на Россию.

Кроме того, сегодня Макрон проведет встречу с лидерами стран "Коалиции желающих". Среди тем — укрепление ПВО Украины и гарантии безопасности.