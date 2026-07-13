Встреча Коалиции желающих — Зеленский прибыл в Париж

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля прибыл во Францию. В Париже его встретил его коллега Эммануэль Макрон. Состоится встреча "Коалиции желающих".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Встреча «Коалиции желающих» во Франции

Сегодня Владимир Зеленский прибыл в МИД Франции в Париже, где его встретил Эмманюэль Макрон.

Подготовка к визиту Владимира Зеленского. Фото: Новини.LIVE

Встреча Зеленского и Макрона. Фото: Новини.LIVE

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Новини.LIVE

Известно, что сегодня в Париже стартовала встреча антибаллистической коалиции в рамках "Коалиции желающих". В этой встрече принимают участие представители Украины, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Норвегии, Дании, Швеции, Нидерландов, Испании, а также НАТО и Европейского Союза.

Главная тема встречи — FREYJA, флагманский европейский проект по созданию системы защиты от баллистических ракет. В него планируют включить и украинские разработки, в частности ракету-перехватчик FP-7.x.

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Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский прибыл во Францию со своей супругой. По его словам, сегодня состоятся важные переговоры, которые могут открыть для Украины больше возможностей для укрепления обороны.

Накануне президент анонсировал ряд важных встреч и переговоров, направленных на укрепление обороны страны. Он подчеркнул необходимость новых пакетов поддержки для Украины.