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Головна Новини дня Україна та дев’ять країн ЄС офіційно створили Антибалістичну коаліцію

Україна та дев’ять країн ЄС офіційно створили Антибалістичну коаліцію

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 19:22
Україна та дев'ять європейських країн офіційно створили Антибалістичну коаліцію
Засідання Антибалістичної коаліції. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна разом із дев’ятьма європейськими державами офіційно оголосила про створення Антибалістичної коаліції. Рішення стало відповіддю на зростаючу загрозу застосування балістичних ракет. 

Як писали Новини.LIVE, відповідну спільну заяву оприлюднив Єлисейський палац після досягнення домовленостей між лідерами країн-учасниць.

Створення Антибалістичної коаліції

Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія офіційно започаткували Антибалістичну коаліцію. Лідери держав наголосили, що рішення стало відповіддю на зростаючу загрозу застосування балістичних ракет та необхідність посилення оборонних можливостей Європи.

"Ми сьогодні оголошуємо про створення суто оборонної коаліції проти балістичних ракет", — зазначено у документі.

Учасники коаліції домовилися об'єднати можливості своїх оборонних промисловостей, науково-дослідний потенціал і оперативний досвід для створення спільних європейських спроможностей у сфері протиракетної оборони.

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Окремо держави-члени привітали "унікальний досвід України, здобутий в обороні перед обличчям російської агресії" та наголосили, що коаліція не спрямована проти жодного народу.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що "сильні й достатні антибалістичні спроможності потрібні, щоб закінчити війну Росії проти України".

"Вони (антибалістичні спроможності. — Ред) не менш важливі, ніж дип- чи мідлстрайки по російській економіці війни чи активні операції на передовій. Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме", — сказав глава держави.

Він подякував Емманюелю Макрону за організацію та проведення першого засідання Європейської Антибалістичної коаліції. Також Зеленський висловив вдячність радникам із питань національної безпеки та керівникам оборонних компаній, які сьогодні зібралися тут.

"Наша робота над спільною системою FREYJA – не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше", — підсумував український лідер.

Як писали Новини.LIVE, напередодні Зеленський повідомляв, що Київ працює над створенням власної антибалістичної системи разом із союзниками. Також він наголошував, що отримання ліцензії на виробництво систем Patriot є пріоритетом для України.

Зазначимо, у Парижі українського президента зустрів Емманюель Макрон. Перед засіданням вони провели двосторонню зустріч. 

Володимир Зеленський Коаліція охочих балістичні ракети
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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