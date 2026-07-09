Зеленський назвав три пріоритети для посилення ППО

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Зеленський назвав три пріоритети для посилення протиповітряної оборони України

Президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони, зокрема отримання систем Patriot і ракет до них.

За словами президента, Україна працює одразу за трьома напрямками: прагне отримати від США ліцензію на виробництво систем Patriot, забезпечити через європейське фінансування постачання ракет PAC-2 і PAC-3, а також домовляється з європейськими партнерами про додаткові поставки ракет.

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