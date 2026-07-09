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Головна Новини дня Ракети та системи Patriot: Зеленський назвав пріоритети для посилення ППО

Ракети та системи Patriot: Зеленський назвав пріоритети для посилення ППО

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 20:53
Зеленський назвав три пріоритети для посилення ППО
Термінова новина

Зеленський назвав три пріоритети для посилення протиповітряної оборони України

Президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом для України залишається посилення протиповітряної оборони, зокрема отримання систем Patriot і ракет до них.

За словами президента, Україна працює одразу за трьома напрямками: прагне отримати від США ліцензію на виробництво систем Patriot, забезпечити через європейське фінансування постачання ракет PAC-2 і PAC-3, а також домовляється з європейськими партнерами про додаткові поставки ракет.

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Автор:
Євтушенко Аліна
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