Украина и девять европейских стран официально создали Антибаллистическую коалицию

Заседание Антибаллистической коалиции. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина вместе с девятью европейскими государствами официально объявила о создании Антибаллистической коалиции. Это решение стало ответом на растущую угрозу применения баллистических ракет.

Как писали Новини.LIVE, соответствующее совместное заявление обнародовал Елисейский дворец после достижения договоренностей между лидерами стран-участниц.

Создание Антибаллистической коалиции

Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания официально учредили Антибаллистическую коалицию. Лидеры государств подчеркнули, что это решение стало ответом на растущую угрозу применения баллистических ракет и необходимость укрепления оборонного потенциала Европы.

"Сегодня мы объявляем о создании чисто оборонной коалиции против баллистических ракет", — отмечается в документе.

Участники коалиции договорились объединить возможности своих оборонных промышленностей, научно-исследовательский потенциал и оперативный опыт для создания совместных европейских возможностей в сфере противоракетной обороны.

Читайте также:

Отдельно государства-члены высоко оценили "уникальный опыт Украины, приобретенный в обороне перед лицом российской агрессии" и подчеркнули, что коалиция не направлена против какого-либо народа.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «сильные и достаточные антибаллистические возможности нужны, чтобы положить конец войне России против Украины».

"Они (антибаллистические возможности. — Ред.) не менее важны, чем удары по российской экономике в ходе войны или активные операции на передовой. Чем больше средств для сбивания российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров, потому что его последний аргумент в этой войне больше не сработает", — сказал глава государства.

Он поблагодарил Эммануэля Макрона за организацию и проведение первого заседания Европейской антибаллистической коалиции. Также Зеленский выразил благодарность советникам по вопросам национальной безопасности и руководителям оборонных компаний, которые сегодня собрались здесь.

"Наша работа над совместной системой FREYJA — не для того, чтобы заменить уже существующие системы. Это способ дополнить нашу оборону, создать надежный щит над всей Европой и сделать все это быстрее и дешевле", — подытожил украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE, накануне Зеленский сообщал, что Киев работает над созданием собственной противоракетной системы совместно с союзниками. Также он подчеркивал, что получение лицензии на производство систем Patriot является приоритетом для Украины.

Отметим, что в Париже украинского президента встретил Эмманюэль Макрон. Перед заседанием они провели двустороннюю встречу.