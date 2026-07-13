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Главная Новости дня Сибига: РФ должна потерять баллистическое преимущество

Сибига: РФ должна потерять баллистическое преимущество

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 17:11
Антибаллистическая коалиция — Сибига призвал ЕС присоединиться
Андрей Сибига и Кая Каллас. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров активизировать поддержку Украины, усилить санкционное давление на Россию и совместно развивать систему противоракетной обороны. Он подчеркнул, что Россия должна утратить свое преимущество в области баллистических ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Сибига призвал ЕС присоединиться к антибаллистической коалиции

Во время заседания Совета ЕС в Брюсселе Андрей Сибига подчеркнул необходимость как можно скорее создать под руководством Украины собственные европейские возможности в сфере противоракетной обороны.

"Речь идет не только о помощи Украине. Речь идет о собственной безопасности и сдерживании. Россия должна утратить баллистическое превосходство. Именно битва за небо будет определять ход войны", — сказал министр.

Министр также призвал ЕС включить в 21-й пакет санкции против "Росатома" и "Роскосмоса", отключить "Газпромбанк" от SWIFT и запретить транспортным средствам перевозить российский СПГ.

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Отдельно Сибига призвал европейские страны не допустить ослабления изоляции России в международном спорте, пока она продолжает агрессию против Украины.

"Россия не прекратила свою агрессию. Россия не вывела свои войска из Украины. Россия не вернулась к соблюдению норм международного права. Так почему же ее изоляция должна ослабевать? Международный спорт не может быть площадкой, где Россия восстанавливает свою легитимность", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE, в мае Владимир Зеленский сообщил, что Украина формирует антибаллистическую коалицию с партнерами. По его словам, сейчас мы ближе к результату, чем когда-либо.

Во время саммита НАТО в Анкаре 7 июля президент также призвал Европу создать систему защиты от баллистических ракет. Он напомнил, что именно баллистическое вооружение является одним из ключевых преимуществ России.

Андрей Сибига обстрелы ЕС баллистические ракеты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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