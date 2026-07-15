Зеленский заявил о строительстве европейской противоракетной системы

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«Мы сделаем всё, чтобы создать европейскую противоракетную систему, объединив все европейские противоракетные ресурсы. Чтобы небо наших народов было защищено, чтобы диктаторы не навязывали, как именно жить свободным людям в Европе. Чтобы жизнь людей в Украине и в каждом европейском государстве не зависела от того, есть ли у Путина и ему подобных баллистическое оружие или нет».



Об этом президент Зеленский заявил во время выступления ко Дню украинской государственности. По его словам, Украина и Европа будут совместно создавать противоракетный щит, а Украина будет не наблюдателем, а одним из лидеров этого проекта.

Зеленский также сообщил, что Украина впервые разрабатывает собственную баллистическую технику, а удары на большие расстояния уже позволяют поражать цели на расстояниях, которые раньше были недостижимы. Кроме того, Украина приближается к возможности производить ракеты для систем Patriot и может стать третьим государством в мире, которое заключит такое соглашение с США.

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