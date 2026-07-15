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Главная Новости дня Зеленский: мы сделаем все, чтобы построить антибаллистическую систему Европы

Зеленский: мы сделаем все, чтобы построить антибаллистическую систему Европы

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 13:15
Зеленский заявил о строительстве европейской противоракетной системы
Срочная новость

«Мы сделаем всё, чтобы создать европейскую противоракетную систему, объединив все европейские противоракетные ресурсы. Чтобы небо наших народов было защищено, чтобы диктаторы не навязывали, как именно жить свободным людям в Европе. Чтобы жизнь людей в Украине и в каждом европейском государстве не зависела от того, есть ли у Путина и ему подобных баллистическое оружие или нет».


Об этом президент Зеленский заявил во время выступления ко Дню украинской государственности. По его словам, Украина и Европа будут совместно создавать противоракетный щит, а Украина будет не наблюдателем, а одним из лидеров этого проекта.

Зеленский также сообщил, что Украина впервые разрабатывает собственную баллистическую технику, а удары на большие расстояния уже позволяют поражать цели на расстояниях, которые раньше были недостижимы. Кроме того, Украина приближается к возможности производить ракеты для систем Patriot и может стать третьим государством в мире, которое заключит такое соглашение с США.

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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