Новым премьер-министром Украины может стать Сергей Корецкий

Сергей Корецкий. Фото: Офис Президента Украины

Сергій Корецький може стати новим прем'єр-міністром України. Подання про його призначення подав до Верховної Ради Президент України Володимир Зеленський. Парламент розгляне цю пропозицію найближчим часом.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Скриншот повідомлення Ruslan Stefanchuk/Facebook

Що відомо про Сергія Корецького

Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку. Трудовий шлях він розпочав наприкінці 1990-х років із посади охоронця у групі "Континіум" Ігоря Єремеєва. Згодом Корецький став генеральним директором керівної компанії групи, у 2013 році очолив мережу заправок WOG, а у 2018 році звільнився та заснував кавовий бренд Idealist.

У листопаді 2022 року, після передачі державі енергетичних активів Ігоря Коломойського, Корецький очолив компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта". За часів його перебування на посаді компанія отримала 40 мільярдів гривень чистого прибутку за 2023–2024 роки, тоді як у 2013–2022 роках збитки становили понад десять мільярдів гривень. Корецький пояснив ці результати переходом на закупівлі через Prozorro, відмовою від посередників та новими умовами співпраці з Кременчуцьким НПЗ.

У квітні минулого року наглядова рада призначила Корецького СЕО групи "Нафтогаз" за результатами конкурсу, який проводила рекрутингова компанія Korn Ferry серед 62 кандидатів. Кабінет Міністрів поставив перед новим керівником завдання збільшити видобуток газу задля досягнення енергонезалежності.

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Фінансові результати Нафтогазу за 2025 рік:

виторг зріс на 5,7% порівняно з 2024 роком і становив 270,9 мільярда гривень;

порівняно з 2024 роком і становив 270,9 мільярда гривень; через зростання собівартості, зокрема імпорту газу, майже на 30% консолідований прибуток знизився у понад шість разів — до 5,83 мільярда гривень (проти 37,9 мільярда гривень у 2024 році).

Навесні минулого року запаси палива у сховищах були низькі, оскільки попередній менеджмент не здійснював імпорт. Для підготовки до зими Нафтогаз накопичив понад 13 мільярдів кубометрів газу. Для цього компанія використала майже мільярд доларів власних коштів та взяла 1,57 мільярда євро кредитів в Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та державних банків. Водночас компанія не виконала урядовий план із нарощення видобутку газу. Причиною цього стали понад 20 масованих російських обстрілів об'єктів газовидобувної інфраструктури.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту повідомляв, що 14 липня Верховна Рада України ухвалила рішення про відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки. "За" проголосували 258 нардепів. Наступного очільника уряду парламентарі мають обрати вже 16 липня.

Також Новини.LIVE з посиланням на голову держави писав, що Президент України Володимир Зеленський вважає Сергія Корецького одним із найбільш підготовлених кандидатів на посаду прем'єр-міністра України. Український лідер наголосив, що держава наразі готується до зими. Важливо до настання холодів сформувати ефективну команду уряду, яка зможе працювати над ключовими напрямками.