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Президент запропонував Федорову посаду віцепрем'єра з військових новацій

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 14:34
Зеленський запропонував Михайлу Федорову посаду віцепрем'єра з військових новацій
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову посаду в уряді. Йдеться про крісло віцепрем'єр-міністра з військових новацій.

Про це глава держави заявив у четвер, 23 липня, під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, який перебуває з візитом у Києві, передає Новини.LIVE.

Новина доповнюється...

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Автор:
Литвин Вікторія
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