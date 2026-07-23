Зеленський запропонував Михайлу Федорову посаду віцепрем'єра з військових новацій

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову посаду в уряді. Йдеться про крісло віцепрем'єр-міністра з військових новацій.

Про це глава держави заявив у четвер, 23 липня, під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, який перебуває з візитом у Києві, передає Новини.LIVE.

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