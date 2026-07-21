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Головна Новини дня Зеленський провів зустріч із Федоровим: очікуються подальші кроки

Зеленський провів зустріч із Федоровим: очікуються подальші кроки

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 21:38
Зеленський зустрівся з Федоровим: в ОП готують рішення
Михайло Федоров та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський 21 липня, у вівторок, провів зустріч із Михайлом Федоровим. В Офісі президента заявили, що найближчим часом буде оголошено рішення після завершення важливих нарад.

Про це радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив у коментарі журналістам, передає Новини.LIVE.

Зеленський зустрівся з Федоровим

Радник президента Дмитро Литвин підтвердив, що у вівторок, 21 липня, Володимир Зеленський провів зустріч із Михайлом Федоровим.

Водночас деталей щодо змісту розмови в Офісі президента наразі не розкрили.

Раніше Литвин повідомляв, що після завершення важливих нарад буде оприлюднено відповідне рішення. Коли саме його оголосять і чого воно стосуватиметься, поки що не уточнюється.

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Нагадаємо, що у Києві знову відбувся мітинг проти відставки Федорова з посади міністра оборони. Мітинги продовжується 6-й день.

Новини.LIVE також повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення чергового раунду зустрічей із командирами армійських корпусів. Під час обговорень сторони зосередилися на потребах Сил оборони, ситуації на основних напрямках фронту та подальших кроках у захисті країни.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із командувачем оперативного угруповання військ "Схід" Віктором Ніколюком. Під час доповіді сторони обговорили оперативну ситуацію на східному напрямку та заходи для стримування російської штурмової активності.

Володимир Зеленський Офіс президента Михайло Федоров
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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