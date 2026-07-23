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Главная Новости дня Зеленский встретился с писателем и военным Илларионом Павлюком

Зеленский встретился с писателем и военным Илларионом Павлюком

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 18:09
Зеленский встретился с Илларионом Павлюком и обсудил развитие беспилотных технологий
Владимир Зеленский и Илларион Павлюк. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащим и украинским писателем Илларионом Павлюком. В ходе беседы глава государства поблагодарил его за службу и вклад в защиту Украины.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Президент обсудил с Павлюком развитие беспилотных технологий

Основной темой встречи стала дальнейшая технологизация украинной обороны и развитие современных военных технологий.

Зеленский встретился с писателем и военным Илларионом Павлюком - фото 1
Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

В частности, Илларион Павлюк доложил президенту об использовании беспилотных систем тактического уровня, а также представил свое видение шагов, необходимых для сохранения технологического преимущества Украины над российской армией.

Особое внимание собеседники уделили вызовам, которые могут возникнуть в ходе развития оборонных технологий. Зеленский отметил, что озвученные предложения будут учтены в дальнейшей работе.

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Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Россия готовится к новым атакам и пытается усилить свой военный потенциал. В то же время украинские власти акцентируют внимание на необходимости укрепления обороны, подготовки к отопительному сезону и создания условий для справедливого завершения войны дипломатическим путем.

Как сообщали Новини.LIVE, Ирландия последовательно поддерживает Украину в укреплении противовоздушной обороны. Ранее Дублин уже выделил 60 миллионов евро на закупку средств ПВО, а теперь принял решение о выделении дополнительных 25 миллионов евро для усиления защиты украинского неба от российских воздушных атак.

Владимир Зеленский технологии оборонные технологии
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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