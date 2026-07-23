Федоров відмовився від інших посад і заявив про готовність очолити Міноборони

Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не погодиться на жодну іншу посаду, окрім очільника Міноборони. За його словами, саме ця посада дає можливість реалізувати розпочаті зміни у сфері оборони та впливати на перебіг війни.

Про це Михайло Федоров повідомив журналістам, передає Новини.LIVE.

Федоров заявив, що готовий працювати лише на посаді міністра оборони

Михайло Федоров заявив, що не прийматиме інших посад у владі, оскільки вважає, що лише крісло міністра оборони дозволяє йому реалізувати необхідні для країни зміни.

За його словами, після запрошення президента Володимира Зеленського у січні 2026 року його команда прийшла до Міністерства оборони із планом завершення війни, який отримав назву AIR–LAND–ECONOMY.

Федоров зазначив, що протягом шести місяців цей план поступово реалізовувався, а Україна, за його словами, почала перехоплювати ініціативу на окремих напрямках.

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"Я вдячний Президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни, — Президент України, Міністр оборони та Головнокомандувач Збройних сил України", — заявив Федоров.

Він наголосив, що не бачить сенсу переходити на іншу посаду, оскільки вона не матиме достатніх повноважень для завершення розпочатих реформ у Міністерстві оборони.

Серед головних завдань Федоров назвав боротьбу з корупцією у закупівлях, трансформацію армії, розвиток асиметричних операцій проти ворога та зміну управлінської культури всередині оборонного відомства.

За словами ексміністра, для нього питання не у посаді чи статусі, а у можливості реально впливати на результат і наближати перемогу України.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому очільнику Міноборони Михайлу Федорову нову посаду в уряді. Йдеться про посаду віцепрем’єр-міністра з питань військових інновацій.

Новини.LIVE писали, що Генеральний штаб ЗСУ підтримав переважну частину пропозицій ексміністра оборони України Михайла Федорова. Водночас військове керівництво не погодило лише дві ініціативи, які стосувалися роботи ТЦК.