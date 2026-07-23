Федоров отказался от других должностей и заявил о готовности возглавить Минобороны

Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на какую другую должность, кроме поста главы Минобороны. По его словам, именно эта должность дает возможность реализовать начатые реформы в сфере обороны и влиять на ход войны.

Об этом Михаил Федоров сообщил журналистам, передает Новини.LIVE.

Федоров заявил, что готов работать только на посту министра обороны

Михаил Федоров заявил, что не будет занимать других должностей во власти, поскольку считает, что только пост министра обороны позволяет ему реализовать необходимые для страны изменения.

По его словам, после приглашения президента Владимира Зеленского в январе 2026 года его команда пришла в Министерство обороны с планом завершения войны, получившим название AIR–LAND–ECONOMY.

Федоров отметил, что в течение шести месяцев этот план постепенно реализовывался, а Украина, по его словам, начала перехватывать инициативу на отдельных направлениях.

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"Я благодарен президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве есть лишь три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны, — президент Украины, министр обороны и главнокомандующий Вооруженными силами Украины", — заявил Федоров.

Он подчеркнул, что не видит смысла переходить на другую должность, поскольку она не будет обладать достаточными полномочиями для завершения начатых реформ в Министерстве обороны.

Среди главных задач Федоров назвал борьбу с коррупцией в сфере закупок, трансформацию армии, развитие асимметричных операций против врага и изменение управленческой культуры внутри оборонного ведомства.

По словам экс-министра, для него вопрос не в должности или статусе, а в возможности реально влиять на результат и приближать победу Украины.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский предложил бывшему главе Минобороны Михаилу Федорову новую должность в правительстве. Речь идет о должности вице-премьер-министра по вопросам военных инноваций.

Новини.LIVE писали, что Генеральный штаб ВСУ поддержал подавляющую часть предложений экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. В то же время военное руководство не одобрило лишь две инициативы, касавшиеся работы ТЦК.