Зеленский поблагодарил ЕС за 21-й пакет санкций против России

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие Европейским Союзом 21-го пакета санкций против России. По его словам, новые ограничения должны усилить давление на Москву и ограничить её возможности финансировать войну против Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении, передает Новини.LIVE.

Зеленский отреагировал на новые санкции ЕС против России

Глава государства отметил, что в новый санкционный пакет вошли, в частности, украинские предложения по ограничению российских доходов. Президент также призвал сохранять единство и продолжать работу над следующим, 22-м пакетом санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский также поблагодарил Европейский Союз и европейских лидеров за принятие 21-го пакета санкций против России. По его словам, важно сохранять постоянное давление на Москву из-за ее полномасштабной войны против Украины.

"Очень важно сохранять единство и продолжать это давление. Рассчитываем, что работа над новым, 22-м пакетом будет идти активно и удастся реализовать дополнительные ограничения, которые точно пойдут на пользу миру и ещё больше ограничат способность России вести войну. Спасибо, ЕС!", — заявил Зеленский.

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Заявление Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

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Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащим и писателем Илларионом Павлюком. Во время встречи глава государства выразил благодарность за его службу и вклад в борьбу за защиту Украины.