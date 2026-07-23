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Головна Новини дня Посли ЄС погодили 21-й пакет масштабних санкцій проти Росії

Посли ЄС погодили 21-й пакет масштабних санкцій проти Росії

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 11:48
ЄС погодив черговий пакет масштабних санкцій проти Росії
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Посли країн Європейського Союзу погодили черговий пакет економічних обмежень проти Росії. Зараз дипломати швидко доопрацьовують усі необхідні технічні деталі цього рішення. Письмова процедура для фінального затвердження нових санкцій має розпочатися вже сьогодні у другій половині дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Радіо Свобода та офіційну заяву Урсули фон дер Ляєн у соцмережі X.

Проблеми з погодженням санкцій проти РФ

Цього разу переговори всередині блоку йшли вкрай важко через позицію Греції, яка тривалий час блокувала спільне рішення європейців. Греція виступала проти заборони транспортування російського зрідженого природного газу, тому що в ньому задіяні великі грецькі судновласники.

Але попри всі внутрішні суперечки учасники засідання зрештою узгодили новий пакет санкцій. Зокрема, буде продовжено дію ліміту цін на російську нафту ще на 12 місяців.

Такий крок має позбавити Москву великих прибутків від експорту сировини на тлі постійних стрибків вартості палива на світових ринках.

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Нові заборони для фінансового сектору РФ

Нинішній документ виявився найбільшим за останні чотири роки за кількістю окремих прізвищ та компаній у списках. Європейські лідери ввели жорсткі заборони на будь-які операції з банками РФ, а також прописали заходи проти використання криптовалюти для обходу санкцій.

Під обмеження потрапив додатковий перелік кораблів російського тіньового флоту. 

Також європейці суттєво ускладнять видачу віз для колишніх російських військових, які воювали проти України.

А ось щодо постачання російського скрапленого газу, то в ЄС зробили виняток лише для старих контрактів, які були підписані ще до лютого 2022 року.

Реакція Європейської комісії

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення цих обмежень.

Посли ЄС погодили 21-й пакет масштабних санкцій проти Росії - фото 1
Допис Урсули фон дер Ляєн у соцмережі X. Фото: скріншот

"Я вітаю угоду щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Ми заморожуємо коригування граничної ціни на нафту на рік, щоб російська військова машина не отримувала вигоди від ринкових шоків. Вперше ми націлені на судна, які допомагають тіньовому флоту Росії", — підкреслила вона.

Вона підтвердила повну заборону на будь-які фінансові транзакції для ще 32 російських банків, великих криптовалютних фірм та нафтових торгових платформ.  

Як раніше писали Новини.LIVE, Рада ЄС ввела санкції щодо 15 осіб і однієї установи, які причетні до катувань українських військовополонених та цивільних. До переліку потрапили представники колонії в Оленівці, співробітники ФСБ та керівники російських пенітенціарних закладів, зокрема, слідчого ізолятора №2 у Таганрозі. 

Крім того, ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп зазначив, що законопроєкт щодо запровадження санкцій проти Росії має високі шанси бути ухваленим. Активну підтримку цій ініціативі надавав сенатор Ліндсі Грем. Смерть сенатора може полегшити просування законопроекту, над яким він працював роками.

санкції проти Росії Єврокомісія ЄС
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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