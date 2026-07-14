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Хороші шанси на ухвалення: Трамп про пакет санкцій проти Росії

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 22:42
Санкції США проти Росії — Трамп ухвалить пакет обмежень
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявив, що законопроєкт про санкції проти Росії має "хороші шанси" на ухвалення. Його активно підтримував сенатор Ліндсі Грем.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп заявив спілкуючись з журналістами.

США можуть ухвалити пакет санкцій проти РФ

Під час розмови журналісти запитали у Трампа, чи підпише він законопроєкт про новий пакет санкцій проти Росії найближчим часом. Відповідаючи на це запитання, американський президент заявив, що цього "би дуже хотів" сенатор Ліндсі Грем. 

"Я знаю, що Ліндсі дуже цього хотів. Він прагнув цього більше, ніж будь-чого іншого. Ви знаєте, наскільки це було для нього важливо. Є хороші шанси, що закон буде ухвалений", — сказав Дональд Трамп. 

За його словами, до документа також можуть додати санкції проти Ірану та "Хезболли".

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"Думаю, вони можуть додати до законопроєкту ще й Іран. Це було б дуже важливо, якщо вони справді це зроблять. Також можуть додати Хезболлу. Тобто якщо ви ведете бізнес з Хезболлою, це теж потраплятиме під дію закону", — додав президент.

Як писали Новини.LIVE, раніше CNN повідомляло, що Трамп підтримає "пекельні" санкції Грема проти Росії. Смерть сенатора ще більше полегшить просування законопроекту, над яким він працював роками.

Зазначимо, сенатор Ліндісі Грем помер у віці 71 року 11 липня. Причиною стала раптова хвороба.

За кілька хвилин до своєї смерті він розмовляв з Дональдом Трампом. Сенатор скаржився на втому і казав, що добре себе почуває. 

санкції проти Росії Іран Дональд Трамп Хезболла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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