Трамп готовий підтримати санкції Грема проти Росії

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного пакету санкцій проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Наразі в Сенаті США обговорюються терміни його ухвалення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі CNN розповів представник Білого дому.

Що відомо про підтримку Трампом законопроекту про санкції проти РФ

Як пише видання, підтримка пролунала через кілька днів після раптової смерті Ліндсі Грема. Це, ймовірно, ще більше полегшить просування законопроекту, над яким сенатор працював роками, щоб довести його до кінця.

Раніше в п’ятницю Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь заявляли про готовність адміністрації Трампа підтримати пакет заходів. Вони говорили, що досягли угоди після тривалих переговорів.

Однак на той момент було незрозуміло, чи підтримає Трамп законопроект безпосередньо, оскільки президент США неодноразово критикував його та наполягав на значній свободі дій при введенні санкцій.

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Представник Білого дому повідомив CNN, що Трамп підтримає ухвалення пакету санкцій. Крім того, у понеділок лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що Білий дім тісно співпрацює з цього питання, і в інтерв’ю телеканалу він висловив надію на успіх.

"Для цього знадобляться і демократи, і республіканці в Сенаті, але я сподіваюся, що нам це вдасться", — сказав він.

Тьюн додав, що в останні дні життя Грема пакет санкцій був "тим, що для нього мало найбільше значення з точки зору досягнення мети, і це, безперечно, стало б для нього неймовірною спадщиною".

В окремому інтерв’ю Річард Блюменталь повідомив CNN, що в понеділок планує поговорити з Тьюном про заключні приготування та терміни ухвалення законопроекту, зокрема про пошук нового республіканця, який замінить Грема на посаді головного автора документа.

Якщо пакет санкцій буде ухвалено, це відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт з тих країн, які закуповують російську нафту, уран і природний газ. І все це відбуватиметься з метою ще більше послабити Москву на тлі війни з Україною.

"Це слід розглядати як гідну данину поваги сенатору Грему і зробити це в його пам’ять якомога швидше. Це саме те, про що ми говорили, коли я востаннє розмовляв з ним у вихідні", — сказав Блюменталь.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 липня сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер у віці 71 року. За кілька днів до цього він відвідав Україну, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і оглянув виробництво безпілотників SkyFall.

Також ми писали, що за кілька годин до своєї смерті Грем провів телефонну розмову з Трампом. Вони обговорили війну в Україні, законопроект про санкції проти Росії та ймовірність нових ударів по Ірану.