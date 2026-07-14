Трамп готов поддержать санкции Грэма против России

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Сейчас в Сенате США обсуждаются сроки его принятия.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии CNN рассказал представитель Белого дома.

Что известно о поддержке Трампом законопроекта о санкциях против РФ

Как пишет издание, поддержка прозвучала спустя несколько дней после того, как внезапно произошла смерть Линдси Грэма. Это, вероятно, еще больше облегчит продвижение законопроекта, над которым сенатор работал годами, чтобы довести его до конца.

Ранее в пятницу Грэм и сенаторов-демократ Ричард Блюменталь заявляли о готовности администрации Трампа поддержать пакет мер. Они говорили, что достигли соглашения после длительных переговоров.

Однако на тот момент было неясно, поддержит ли Трамп законопроект напрямую, поскольку президент США неоднократно критиковал его и настаивал на большой свободе действий при введении санкций.

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Представитель Белого дома сказал CNN, что Трамп поддержит принятие санкционного пакета. Кроме того, в понедельник лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что Белый дом тесно сотрудничает по этому вопросу, и в интервью телеканалу он выразил надежду на успех.

"Для этого потребуются и демократы, и республиканцы в Сенате, но я надеюсь, что нам это удастся", — сказал он.

Тьюн добавил, что в последние дни жизни Грэма пакет санкций был "тем, что для него имело наибольшее значение с точки зрения достижения цели, и это, безусловно, стало бы для него невероятным наследием".

В отдельном интервью Ричард Блюменталь сообщил CNN, что в понедельник планирует поговорить с Тьюном о заключительных приготовлениях и сроках принятия законопроекта, включая поиск нового республиканца, который заменит Грэма в качестве главного автора документа.

Если пакет санкций будет принят, то это откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт их стран, которые закупают российскую нефть, уран и природный газ. И все это будет происходить в попытке еще больше ослабить Москву на фоне войны с Украиной.

"Это следует рассматривать как достойную дань уважения сенатору Грэму и сделать это в его память как можно скорее. Это именно то, о чем мы говорили, когда я в последний раз разговаривал с ним на выходных", — сказал Блюменталь.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 июля сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года. За несколько дней до этого он посетил Украину, встречался с президентом Владимиром Зеленским и посетил производство беспилотников SkyFall.

Также мы писали, что за несколько часов до своей смерти Грэм провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили войну в Украине, законопроект о санкциях против России и вероятность новых ударов по Ирану.