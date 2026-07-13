Сенатор Линдси Грэм перед смертью разговаривал с Дональдом Трампом об Украине

Линдси Грэм. Фото: Lindsey Graham/Facebook

За несколько часов до своей смерти американский сенатор-республиканец Линдси Грэм провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Политики подробно обсудили войну в Украине, новый законопроект о санкциях против России и вероятность очередных американских ударов по Ирану. В ходе этого разговора Грэм рассказал Трампу о деталях своей недавней поездки в Украину и о том, как продвигается работа над ограничениями для РФ.

Об этом со ссылкой на Axios сообщает Новини.LIVE.

Последняя шутка и ухудшение самочувствия

Как вспоминает один из знакомых сенатора, сразу после разговора с Трампом Грэм начал жаловаться на плохое самочувствие. Когда коллеги настаивали, чтобы он срочно вызвал врачей, политик отказался и решил подождать до утра, так как сначала хотел выступить в эфире программы NBC Meet the Press.



"Я не могу умереть сейчас. Мне еще нужно ввести санкции против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией", — пошутил Грэм.

Через несколько часов после этого сердце республиканца остановилось.

Внешнеполитическое наследие Грэма

Линдси Грэм до последнего момента оставался одной из ключевых фигур в Республиканской партии. В последние недели он направил все силы на то, чтобы заставить Сенат принять более жесткие законы для оказания экономического давления на Россию.

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Кроме того, политик искал дипломатические решения для Ближнего Востока. Журналисты Axios выяснили: Грэм искренне верил, что примирение Саудовской Аравии и Израиля станет основой стабильности в регионе после завершения конфликта с Ираном. Он также требовал от Вашингтона более решительных действий против Тегерана, в частности защиты торговых судов в районе Ормузского пролива. Для Белого дома Грэм всегда был тем человеком, чье мнение по вопросам глобальной безопасности и войны в Иране ценилось превыше всего.