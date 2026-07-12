Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп отреагировал на смерть сенатора Грэма

Трамп отреагировал на смерть сенатора Грэма

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 11:24
Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма. Американский лидер назвал его настоящим патриотом и одним из лучших политиков, которых он знал.

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, передает Новини.LIVE.

Президент США назвал Грэма одним из лучших сенаторов, которых он знал

Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма. Он заявил, что американский политик будет не хватать стране и его коллегам.

"Он всегда упорно трудился и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать", — написал Трамп.

Американский президент также назвал Грэма одним из лучших людей и сенаторов, которых ему доводилось знать. По словам Трампа, дополнительная информация о церемонии прощания с политиком будет сообщена позже.

Читайте также:
Трамп відреагував на смерть сенатора Ґрема - фото 1
Заявление Дональда Трампа. Скриншот: Truth Social

Линдси Грэм много лет представлял штат Южная Каролина в Сенате США и был известен своей активной позицией в поддержку Украины. Он выступал за ужесточение санкций против России, военную помощь Киеву и развитие сотрудничества между Украиной и США в сфере оборонных технологий.

Трамп відреагував на смерть сенатора Ґрема - фото 2
Дональд Трамп и Линдси Грэм. Фото: Reuters

Новини.LIVE сообщали, что американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года. Он завершил многолетнюю политическую карьеру в Сенате США, где представлял свой штат. Как сообщили в его офисе, смерть политика наступила вечером 11 июля после внезапной непродолжительной болезни. 9 июля Грэм отметил свой 71-й день рождения, а уже на следующий день прибыл в Украину с официальным визитом.

Новини.LIVE сообщали, что после посещения предприятия в Киеве Линдси Грэм отметил, что впечатлен уровнем развития украинской сферы беспилотных технологий. По его словам, именно потребность в современных решениях во время войны способствует появлению инновационных разработок.

США Дональд Трамп Линдси Грэм
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации