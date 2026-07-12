Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сенатор США Линдси Грэм посетил украинское предприятие по производству БпЛА

Сенатор США Линдси Грэм посетил украинское предприятие по производству БпЛА

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 01:20
Линдси Грэм посетил завод по производству беспилотников SkyFall — фото
Экскурсия по SkyFall. Фото: пресс-служба SkyFall

Сенатор Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм посетил украинское предприятие по производству беспилотников SkyFall. Политик ознакомился с процессами разработки и производства дронов Vampire, FPV-дронов Shrike различных модификаций и перехватчиков шахидов P1-SUN.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Визит американского сенатора на производство SkyFall

Линдси Грэм в рамках своего визита в Украину ознакомился с производством современных БпЛА. Американская и украинская стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах технологий и инноваций.

Во время встречи команда SkyFall представила новые технологические решения, которые вскоре появятся на поле боя. Особое внимание уделили Академии SkyFall, в которой обучают пилотов, техников и инструкторов для работы с беспилотными системами.

После визита Линдси Грэм заявил, что высоко оценивает уровень развития Украины в области беспилотных летательных аппаратов. По его мнению, необходимость в современных технологиях порождает лучшие изобретения.

Читайте также:

"Считаю, что для Америки было бы огромной ошибкой не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников", — сообщил сенатор.

Сенатор США Ліндсі Грем тримає безпілотник під час екскурсії на виробництво SkyFall
Линдси Грэм с беспилотником P1-SUN. Фото: пресс-служба Skyfall

SkyFall — это украинская компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных авиационных систем. Помимо производства систем для перехвата шахедов, компания выпускает дроны-бомбардировщики Vampire, также известные как "Баба Яга", а также FPV-дроны Shrike.

Ранее сенатор Линди Грэм заявил, что Белый дом одобрил законопроект о санкциях против России. Он позволит штрафовать пять крупнейших стран, которые помогают РФ обходить санкции и закупать дешевую нефть, которую впоследствии перепродают. Над документом работали почти два года.

Новини.LIVE писали, что на саммите НАТО в Анкаре Соединенные Штаты Америки могут разрешить Украине производить Patriot. По мнению президента США Дональда Трампа, Украина обладает потенциалом для производства вооружения любой сложности, а Соединенные Штаты готовы закупать украинские беспилотники.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США уже приступили к испытаниям украинских военных разработок, в частности воздушных и морских дронов. После завершения тестирования Соединенные Штаты и Украина планируют перейти к заключению двустороннего соглашения в сфере беспилотных технологий Drone Deal.

В соавторстве с Софией Медведевой

Ваша пробная версия Premium истекла

беспилотники производство оружия Линдси Грэм
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации