Линдси Грэм посетил завод по производству беспилотников SkyFall — фото

Экскурсия по SkyFall. Фото: пресс-служба SkyFall

Сенатор Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм посетил украинское предприятие по производству беспилотников SkyFall. Политик ознакомился с процессами разработки и производства дронов Vampire, FPV-дронов Shrike различных модификаций и перехватчиков шахидов P1-SUN.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Визит американского сенатора на производство SkyFall

Линдси Грэм в рамках своего визита в Украину ознакомился с производством современных БпЛА. Американская и украинская стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах технологий и инноваций.

Во время встречи команда SkyFall представила новые технологические решения, которые вскоре появятся на поле боя. Особое внимание уделили Академии SkyFall, в которой обучают пилотов, техников и инструкторов для работы с беспилотными системами.

После визита Линдси Грэм заявил, что высоко оценивает уровень развития Украины в области беспилотных летательных аппаратов. По его мнению, необходимость в современных технологиях порождает лучшие изобретения.

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"Считаю, что для Америки было бы огромной ошибкой не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников", — сообщил сенатор.

Линдси Грэм с беспилотником P1-SUN. Фото: пресс-служба Skyfall

SkyFall — это украинская компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных авиационных систем. Помимо производства систем для перехвата шахедов, компания выпускает дроны-бомбардировщики Vampire, также известные как "Баба Яга", а также FPV-дроны Shrike.

Ранее сенатор Линди Грэм заявил, что Белый дом одобрил законопроект о санкциях против России. Он позволит штрафовать пять крупнейших стран, которые помогают РФ обходить санкции и закупать дешевую нефть, которую впоследствии перепродают. Над документом работали почти два года.

Новини.LIVE писали, что на саммите НАТО в Анкаре Соединенные Штаты Америки могут разрешить Украине производить Patriot. По мнению президента США Дональда Трампа, Украина обладает потенциалом для производства вооружения любой сложности, а Соединенные Штаты готовы закупать украинские беспилотники.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США уже приступили к испытаниям украинских военных разработок, в частности воздушных и морских дронов. После завершения тестирования Соединенные Штаты и Украина планируют перейти к заключению двустороннего соглашения в сфере беспилотных технологий Drone Deal.

В соавторстве с Софией Медведевой