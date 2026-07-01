Украина запускает контролируемый экспорт оружия — подробности от Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров запускает специальный механизм контролируемого экспорта украинского оружия и оборонных технологий. По её словам, каждый контракт должен служить ключевой цели — укреплению оборонного производства в Украине и увеличению объёмов собственного оружия для армии.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в среду, 1 июля, передает Новини.LIVE.

Экспорт украинского оружия и оборонных технологий

Свириденко отметила, что 20% средств от экспорта готовой продукции и технологий, а также 30% от экспорта комплектующих будут направляться в спецфонд госбюджета на развитие украинского ОПК. По ее словам, минимальная сумма контракта для готовой продукции составляет 15 миллионов гривен. В то же время для комплектующих ограничение не действует.

Новый механизм будет действовать на период действия военного положения и предусматривать внедрение прозрачных правил экспорта в страны-партнеры в рамках формата Drone Deal.

При этом потребности Сил обороны остаются безусловным приоритетом.

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"Если производитель подтвердит способность одновременно выполнить государственный и экспортный контракты, он сможет осуществлять экспорт. В разрешении может быть отказано, если Минобороны или другой государственный заказчик планирует закупить эти товары для нужд обороны Украины или если товар включен в Перечень критических товаров", — отметила Свириденко.

По её словам, Минобороны будет ежеквартально обновлять перечень критически важных товаров и технологий, а МИД — перечень государств, в которые разрешен экспорт.

"Мы также защищаем украинские технологии. Они будут передаваться без отчуждения прав интеллектуальной собственности, с контролем использования и реэкспорта", — заявила Свириденко.

В настоящее время более половины вооружения на фронте — украинского производства, а украинские оружейники наращивают производство беспилотных систем, средств РЭБ, боеприпасов, комплектующих и других оборонных технологий.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс является одним из самых сильных и инновационных в мире.

Кроме того, Украина запустила платформу TrophyLab, которая обеспечивает открытый доступ для международных партнеров к информации о технологических особенностях российского вооружения.