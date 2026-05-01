Аналитик раскритиковал подход к экспорту оборонных технологий

Алексей Кущ.

Открытие экспорта оборонных технологий должно быть частью комплексной экономической и промышленной стратегии. При других условиях оно не принесет значительной пользы государству. Нужна системная политика.

Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" в четверг, 30 апреля, заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

Почему открытие оборонного комплекса может не стать выгодным для Украины

"Это (открытие оборонного комплекса, — Ред.) мало что даст, потому что для того, чтобы это что-то дало стране в целом, надо выстраивать системную политику. Надо, чтобы эта системная международная политика монтировалась в экономическую политику, в инвестиционную, промышленную. Тогда оно будет работать", — заявил эксперт.

Он отметил, что Турция имеет военное присутствие в некоторых странах, получает оттуда дешевую нефть, а в дальнейшем перерабатывает ее на собственных нефтепроводных заводах и продает готовые топливные материалы в Европейском Союзе. У Украины же такого опыта нет.

"У нас нет системы конвертации военного присутствия в общенациональный профит. Кто-то, наверное, на этом заработает, но для страны в целом это не даст такого результата", — заявил Алексей Кущ.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского писал, что Украина запустила экспорт собственного оружия. Партнерам Украина предлагает сотрудничество в формате Drone Deals. Речь идет о производстве и поставке дронов, ракет, снарядов, боевой техники, программного обеспечения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка писал, что в Украине пока невозможно легализовать оружие для гражданского населения. Причинами являются война и сложное психологическое состояние общества. По мнению политика, легализация оружия должна быть, когда в стране стабильная ситуация.