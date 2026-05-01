Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Аналитик раскритиковал подход к экспорту оборонных технологий

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 01:22
Алексей Кущ. Фото: Новини.LIVE

Открытие экспорта оборонных технологий должно быть частью комплексной экономической и промышленной стратегии. При других условиях оно не принесет значительной пользы государству. Нужна системная политика.

Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" в четверг, 30 апреля, заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

Почему открытие оборонного комплекса может не стать выгодным для Украины

"Это (открытие оборонного комплекса, — Ред.) мало что даст, потому что для того, чтобы это что-то дало стране в целом, надо выстраивать системную политику. Надо, чтобы эта системная международная политика монтировалась в экономическую политику, в инвестиционную, промышленную. Тогда оно будет работать", — заявил эксперт.

Он отметил, что Турция имеет военное присутствие в некоторых странах, получает оттуда дешевую нефть, а в дальнейшем перерабатывает ее на собственных нефтепроводных заводах и продает готовые топливные материалы в Европейском Союзе. У Украины же такого опыта нет.

"У нас нет системы конвертации военного присутствия в общенациональный профит. Кто-то, наверное, на этом заработает, но для страны в целом это не даст такого результата", — заявил Алексей Кущ.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского писал, что Украина запустила экспорт собственного оружия. Партнерам Украина предлагает сотрудничество в формате Drone Deals. Речь идет о производстве и поставке дронов, ракет, снарядов, боевой техники, программного обеспечения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка писал, что в Украине пока невозможно легализовать оружие для гражданского населения. Причинами являются война и сложное психологическое состояние общества. По мнению политика, легализация оружия должна быть, когда в стране стабильная ситуация.

оборонная сфера экспорт эфир Новини.LIVE
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации