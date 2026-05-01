Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Аналітик розкритикував підхід до експорту оборонних технологій

Аналітик розкритикував підхід до експорту оборонних технологій

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 01:22
Олексій Кущ. Фото: Новини.LIVE

Відкриття експорту оборонних технологій має бути частиною комплексної економічної та промислової стратегії. За інших умов воно не принесе значної користі державі. Потрібна системна політика.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" в четвер, 30 квітня, заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Чому відкриття оборонного комплексу може не стати вигідним для України

"Це (відкриття оборонного комплексу, — Ред.) мало що дасть, тому що для того, щоб це щось дало країні в цілому, треба вибудовувати системну політику. Треба, щоб ця системна міжнародна політика монтувалася в економічну політику, в інвестиційну, промислову. Тоді воно працюватиме", — заявив експерт.

Він зазначив, що Туреччина має військову присутність у деяких країнах, отримує звідти дешеву нафту, а в подальшому переробляє її на власних нафтопроводних заводах і продає готові паливні матеріали в Європейському Союзі. В України ж такого досвіду немає.

"У нас немає системи конвертації військової присутності в загальнонаціональний профіт. Хтось, напевно, на цьому заробить, але для країни загалом це не дасть такого результату", — заявив Олексій Кущ.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського писав, що Україна запустила експорт власної зброї. Партнерам Україна пропонує співпрацю у форматі Drone Deals. Йдеться про виробництво та постачання дронів, ракет, снарядів, бойової техніки, програмного забезпечення.  

Також Новини.LIVE з посиланням на радника Офісу президента України Михайла Подоляка писав, що в Україні наразі неможливо легалізувати зброю для цивільного населення. Причинами є війна та складний психологічний стан суспільства. На думку політика, легалізація зброя має бути, коли у країні стабільна ситуація.

оборонна сфера експорт оборонні технології
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації