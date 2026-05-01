Аналітик розкритикував підхід до експорту оборонних технологій

Олексій Кущ. Фото: Новини.LIVE

Відкриття експорту оборонних технологій має бути частиною комплексної економічної та промислової стратегії. За інших умов воно не принесе значної користі державі. Потрібна системна політика.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" в четвер, 30 квітня, заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Чому відкриття оборонного комплексу може не стати вигідним для України

"Це (відкриття оборонного комплексу, — Ред.) мало що дасть, тому що для того, щоб це щось дало країні в цілому, треба вибудовувати системну політику. Треба, щоб ця системна міжнародна політика монтувалася в економічну політику, в інвестиційну, промислову. Тоді воно працюватиме", — заявив експерт.

Він зазначив, що Туреччина має військову присутність у деяких країнах, отримує звідти дешеву нафту, а в подальшому переробляє її на власних нафтопроводних заводах і продає готові паливні матеріали в Європейському Союзі. В України ж такого досвіду немає.

"У нас немає системи конвертації військової присутності в загальнонаціональний профіт. Хтось, напевно, на цьому заробить, але для країни загалом це не дасть такого результату", — заявив Олексій Кущ.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського писав, що Україна запустила експорт власної зброї. Партнерам Україна пропонує співпрацю у форматі Drone Deals. Йдеться про виробництво та постачання дронів, ракет, снарядів, бойової техніки, програмного забезпечення.

Також Новини.LIVE з посиланням на радника Офісу президента України Михайла Подоляка писав, що в Україні наразі неможливо легалізувати зброю для цивільного населення. Причинами є війна та складний психологічний стан суспільства. На думку політика, легалізація зброя має бути, коли у країні стабільна ситуація.