Аналітик розкритикував підхід до експорту оборонних технологій
Відкриття експорту оборонних технологій має бути частиною комплексної економічної та промислової стратегії. За інших умов воно не принесе значної користі державі. Потрібна системна політика.
Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" в четвер, 30 квітня, заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ.
Чому відкриття оборонного комплексу може не стати вигідним для України
"Це (відкриття оборонного комплексу, — Ред.) мало що дасть, тому що для того, щоб це щось дало країні в цілому, треба вибудовувати системну політику. Треба, щоб ця системна міжнародна політика монтувалася в економічну політику, в інвестиційну, промислову. Тоді воно працюватиме", — заявив експерт.
Він зазначив, що Туреччина має військову присутність у деяких країнах, отримує звідти дешеву нафту, а в подальшому переробляє її на власних нафтопроводних заводах і продає готові паливні матеріали в Європейському Союзі. В України ж такого досвіду немає.
"У нас немає системи конвертації військової присутності в загальнонаціональний профіт. Хтось, напевно, на цьому заробить, але для країни загалом це не дасть такого результату", — заявив Олексій Кущ.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського писав, що Україна запустила експорт власної зброї. Партнерам Україна пропонує співпрацю у форматі Drone Deals. Йдеться про виробництво та постачання дронів, ракет, снарядів, бойової техніки, програмного забезпечення.
Також Новини.LIVE з посиланням на радника Офісу президента України Михайла Подоляка писав, що в Україні наразі неможливо легалізувати зброю для цивільного населення. Причинами є війна та складний психологічний стан суспільства. На думку політика, легалізація зброя має бути, коли у країні стабільна ситуація.