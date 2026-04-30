Подоляк: Легалізація зброї під час війни неможлива

В Україні наразі неможливо запровадити легалізацію зброї для цивільного населення через війну та складний психологічний стан суспільства. Це треба роботи, коли в країні стабілізована ситуація.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Легалізація зброї в Україні

Подоляк наголосив, що право громадян на самозахист є беззаперечним, однак країна перебуває у стані сильного стресу, що не дозволяє ухвалювати такі рішення вже зараз.

За його словами, з фронту повертається велика кількість військових із бойовим досвідом та посттравматичним синдромом, тому суспільство ще не готове до масового володіння зброєю.

"Це треба робити, коли в країні є певні правила, коли стабілізована ситуація, коли психоемоційний фон трошки інший", — наголосив радник Офісу президента.

Читайте також:

Окремо він наголосив, що першочерговим завданням має стати створення масштабної системи психологічної підтримки для населення. Лише після цього, за його словами, можна буде повернутися до обговорення легалізації зброї на рівні парламенту.

Як писали Новини.LIVE, 28 квітня Клименко анонсував консультації щодо закону про цивільну зброю. МВС планує загальнодержавне обговорення.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що питання дозволу на носіння зброї потребує остаточного врегулювання на рівні держави. Він наголосив, що це рішення має ухвалюватися лише через законодавчі зміни.