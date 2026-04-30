Подоляк: Легализация оружия во время войны невозможна

В Украине пока невозможно ввести легализацию оружия для гражданского населения из-за войны и сложного психологического состояния общества. Это надо делать, когда в стране стабилизирована ситуация.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Легализация оружия в Украине

Подоляк подчеркнул, что право граждан на самозащиту является неоспоримым, однако страна находится в состоянии сильного стресса, что не позволяет принимать такие решения уже сейчас.

По его словам, с фронта возвращается большое количество военных с боевым опытом и посттравматическим синдромом, поэтому общество еще не готово к массовому владению оружием.

"Это надо делать, когда в стране есть определенные правила, когда стабилизирована ситуация, когда психоэмоциональный фон немножко другой", — подчеркнул советник Офиса президента.

Читайте также:

Отдельно он отметил, что первоочередной задачей должно стать создание масштабной системы психологической поддержки для населения. Только после этого, по его словам, можно будет вернуться к обсуждению легализации оружия на уровне парламента.

Как писали Новини.LIVE, 28 апреля Клименко анонсировал консультации по закону о гражданском оружии. МВД планирует общегосударственное обсуждение.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что вопрос разрешения на ношение оружия требует окончательного урегулирования на уровне государства. Он подчеркнул, что это решение должно приниматься только через законодательные изменения.