Подоляк: Легализация оружия во время войны невозможна

Дата публикации 30 апреля 2026 22:50
Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

В Украине пока невозможно ввести легализацию оружия для гражданского населения из-за войны и сложного психологического состояния общества. Это надо делать, когда в стране стабилизирована ситуация.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Легализация оружия в Украине

Подоляк подчеркнул, что право граждан на самозащиту является неоспоримым, однако страна находится в состоянии сильного стресса, что не позволяет принимать такие решения уже сейчас.

По его словам, с фронта возвращается большое количество военных с боевым опытом и посттравматическим синдромом, поэтому общество еще не готово к массовому владению оружием.

"Это надо делать, когда в стране есть определенные правила, когда стабилизирована ситуация, когда психоэмоциональный фон немножко другой", — подчеркнул советник Офиса президента.

Отдельно он отметил, что первоочередной задачей должно стать создание масштабной системы психологической поддержки для населения. Только после этого, по его словам, можно будет вернуться к обсуждению легализации оружия на уровне парламента.

Как писали Новини.LIVE, 28 апреля Клименко анонсировал консультации по закону о гражданском оружии. МВД планирует общегосударственное обсуждение.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что вопрос разрешения на ношение оружия требует окончательного урегулирования на уровне государства. Он подчеркнул, что это решение должно приниматься только через законодательные изменения.

Михаил Подоляк оружие война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
