Клименко анонсировал консультации касательно закона о гражданском оружии

В течение текущей или следующей недели состоятся консультации относительно закона об оружии. МВД планирует общегосударственное обсуждение. В частности, речь идет о привлечении представителей медиа, народных депутатов и военных.

Об этом во время общения с журналистами сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Новини.LIVE.

Закон о гражданском оружии

Глава МВД подчеркнул, что сначала надо выяснить, на каком этапе находится разработка закона, ведь такой документ должен быть в Украине единственным.

"Закон о гражданском оружии должен быть один для Украины. Этот закон не могут подменять подзаконные акты. Это очень серьезный вопрос, вопрос безопасности наших граждан, как во время войны, так и после войны, поэтому я думаю, что мы совместно сможем найти общий знаменатель", — подытожил Клименко.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко сообщал, что полицейские будут проходить обучение на полигонах. Первые такие занятия стартуют уже в мае. К ним присоединятся около 200 правоохранителей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка писал, что в Верховной Раде рассмотрели проект постановления об отстранении Игоря Клименко с должности министра внутренних дел. Инициативу поддержала только нардеп Юлия Яцык. Она же является автором этого документа.