Клименко анонсировал старт подготовки полицейских на полигонах: когда старт

Игорь Клименко. Фото: Игорь Клименко/Telegram

Руководство Нацполиции Украины утвердило программы подготовки для полицейских. В мае первая группа правоохранителей уже заедет на полигон. В ее составе будет около 200 человек.

Об этом в комментарии журналистам сообщил министров внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Новини.LIVE.

Подготовка полицейских на полигонах

По словам главы МИД, на этой неделе уже подбирают дополнительных инструкторов из спецподразделений Нацполиции, военных подразделений, боевых бригад и корпусов. Во время подготовки на полигонах прежде всего будут обращать внимание на психологическую готовность правоохранителей к работе в полиции.

"В нынешних условиях, когда очень много боеприпасов, патронов, полицейский должен быть всегда готовым к действию в экстремальных ситуациях", — подчеркнул Клименко.

Также он добавил, что в МВД есть боевые подразделения и полицейские, которые прошли курс базовой военной подготовки и находятся на фронте. На данный момент это восемь тысяч 800 человек. Другие правоохранители будут проходить стажировку. В частности, речь идет о направлении в прифронтовые регионы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на министра МВД Игоря Клименко писал, что перевестись из Нацполиции в ВСУ можно онлайн. Услуга доступна в приложении "Армия+". Подать рапорт можно в разделе "Смена места службы".

Также Новини.LIVE со ссылкой на советника министра МВД в 2015–2021 годах Владимира Мартыненко писал, что вблизи зоны боевого столкновения и в зоне боевого затенения находится около 30 тысяч полицейских. Одни участвуют в боевых или оборонительных операциях, другие — работают в прифронтовых районах. В частности, среди них есть "Белые ангелы", которые эвакуируют людей.