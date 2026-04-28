Клименко анонсував старт підготовки поліцейських на полігонах: коли старт

Ігор Клименко. Фото: Ігор Клименко/Telegram

Керівництво Нацполіції України затвердило програми підготовки для поліцейських. У травні перша група правоохоронців уже заїде на полігон. У її складі буде близько 200 людей.

Про це в коментарі журналістам повідомив міністрів внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Новини.LIVE.

Підготовка поліцейських на полігонах

За словами очільника МЗС, цього тижня вже підбирають додаткових інструкторів зі спецпідрозділів Нацполіції, військових підрозділів, бойових бригад і корпусів. Під час підготовки на полігонах насамперед звертатимуть увагу на психологічну готовність правоохоронців до роботи в поліції.

"У нинішніх умовах, коли дуже багато боєприпасів, патронів, поліцейський має бути завжди готовим до дії в екстремальних ситуаціях", — наголосив Клименко.

Також він додав, що у МВС є бойові підрозділи та поліцейські, які пройшли курс базової військової підготовки та перебувають на фронті. Наразі це вісім тисяч 800 людей. Інші правоохоронці проходитимуть стажування. Зокрема, йдеться про направлення у прифронтові регіони.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на міністра МВС Ігоря Клименка писав, що перевестися з Нацполіції до ЗСУ можна онлайн. Послуга доступна в застосунку "Армія+". Подати рапорт можна в розділі "Зміна місця служби".

Також Новини.LIVE з посиланням на радника міністра МВС у 2015–2021 роках Володимира Мартиненка писав, що поблизу зони бойового зіткнення та в зоні бойового затінення перебуває близько 30 тисяч поліцейських. Одні беруть участь у бойових або оборонних операціях, інші — працюють у прифронтових районах. Зокрема, серед них є "Білі янголи", які евакуюють людей.