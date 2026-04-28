Клименко анонсував консультації щодо закону про цивільну зброю

Упродовж поточного або наступного тижня відбудуться консультації щодо закону про зброю. МВС планує загальнодержавне обговорення. Зокрема, йдеться про залучення представників медіа, народних депутатів і військових.

Про це під час спілкування із журналістами повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Новини.LIVE.

Закон про цивільну зброю

Очільник МВС наголосив, що спочатку треба з'ясувати, на якому етапі перебуває розробка закону, адже такий документ має бути в Україні єдиним.

"Закон про цивільну зброю має бути один для України. Цей закон не можуть підміняти підзаконні акти. Це дуже серйозне питання, питання безпеки наших громадян, як під час війни, так і після війни, тому я думаю, що ми спільно зможемо знайти спільний знаменник", — підсумував Клименко.

Раніше Новини.LIVE із посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка повідомляв, що поліцейські проходитимуть навчання на полігонах. Перші такі заняття стартують уже у травні. До них долучаться близько 200 правоохоронців.

Також Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка писав, що у Верховній Раді розглянули проєкт постанови щодо усунення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ. Ініціативу підтримала лише нардепка Юлія Яцик. Вона ж є авторкою цього документа.