Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Клименко анонсував консультації щодо закону про цивільну зброю

Клименко анонсував консультації щодо закону про цивільну зброю

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 09:39
Ігор Клименко. Фото: МВС

Упродовж поточного або наступного тижня відбудуться консультації щодо закону про зброю. МВС планує загальнодержавне обговорення. Зокрема, йдеться про залучення представників медіа, народних депутатів і військових.

Про це під час спілкування із журналістами повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Новини.LIVE.

Закон про цивільну зброю 

Очільник МВС наголосив, що спочатку треба з'ясувати, на якому етапі перебуває розробка закону, адже такий документ має бути в Україні єдиним.

"Закон про цивільну зброю має бути один для України. Цей закон не можуть підміняти підзаконні акти. Це дуже серйозне питання, питання безпеки наших громадян, як під час війни, так і після війни, тому я думаю, що ми спільно зможемо знайти спільний знаменник", — підсумував Клименко.

Раніше Новини.LIVE із посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка повідомляв, що поліцейські проходитимуть навчання на полігонах. Перші такі заняття стартують уже у травні. До них долучаться близько 200 правоохоронців.

Також Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка писав, що у Верховній Раді розглянули проєкт постанови щодо усунення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ. Ініціативу підтримала лише нардепка Юлія Яцик. Вона ж є авторкою цього документа.

зброя закон Ігор Клименко
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації