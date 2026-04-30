Ціна на нафту досягла максимуму: Трамп пообіцяв дешевий бензин

Ціна на нафту досягла нового максимуму — Brent перевищив вартість у 125 доларів. Водночас президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував дешевий бензин. Причиною він назвав демарш Обʼєднаних Арабських Еміратів в Організації країн експортерів нафти.

Про це повідомляє Sky News та Bloomberg, передає Новини.LIVE.

Подорожчання нафти

Зростання ціни нафти Brent до понад 125 доларів сталося через декілька годин після того, як вартість зросла до минулого максимуму 119,71 долара.

Перед початком бойових дій на Близькому Сході ціна нафти становила близько 70 доларів за барель.

Вартість підвищується через ризики загострення конфлікту та тривалої блокади іранських портів США. Ормузька протока, як ключовий судноплавний маршрут, залишається перекритою.

Що заявив Трамп

Американський лідер зазначив, що рішення ОАЕ вийти з ОПЕК допоможе знизити ціни на енергоносії.

"Я думаю, що це чудово. Це добре для зниження ціни на бензин, на нафту, на все інше", — каже Трамп.

Визначальним фактором для ринку зараз є закриття Ормузької протоки. Bloomberg пише, що поки цей маршрут не відновить роботу і постачання не нормалізуються, вплив рішень ОПЕК на ціни на нафту залишатиметься другорядним.

Водночас Дональд Трамп заявив, що США зберігатимуть блокаду протоки доти, доки Іран не погодиться на угоду щодо ядерної програми.

Що передувало

Reuters із посиланням на міністра енергетики Сухаїля Мохамед аль-Мазруї писало, що з 1 травня ОАЕ вийдуть з ОПЕК та ОПЕК+.

"Це політичне рішення, його було прийнято після ретельного розгляду поточної та майбутньої політики, пов’язаної з рівнем виробництва", — каже він.

За його словами, ОАЕ не порушували питання виходу з організації із жодною країною-членом. Міністр стверджує, що крок Еміратів не буде мати великого впливу на ринок через ситуацію із Ормузькою протокою.

Reuters пише, що вихід ОАЕ зменшує вплив ОПЕК на глобальні поставки нафти та водночас поглиблює розбіжності між Еміратами й Саудівською Аравією. Це також може відкрити для ОАЕ можливість наростити видобуток після відновлення експорту через Перську затоку, адже обмеження у вигляді квот ОПЕК більше не діятимуть.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Axios, Іран пропонує США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення вогню. Однак перемовини стосовно ядерної програми вирішили відтермінувати.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що країна приєдналася до міжнародного діалогу з питань безпеки судноплавства на тлі зростання світових ризиків. Зокрема, увага зосереджена на ситуації довкола Ормузької протоки.