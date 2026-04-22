КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Новини дня Зеленський: Україна ділиться досвідом розблокування морських коридорів

Зеленський: Україна ділиться досвідом розблокування морських коридорів

Дата публікації: 22 квітня 2026 23:36
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Україна долучилася до міжнародних обговорень щодо безпеки судноплавства на тлі зростання глобальних ризиків. Зокрема, йдеться про ситуацію навколо стратегічно важливої Ормузької протоки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в середу, 22 квітня, передає Новини.LIVE.

Зеленський про досвід України у розблокування морських шляхів

За його словами, українські військові вже взяли участь у зустрічі в Лондоні, організованій Великою Британією та Францією.

"Ми проговорили питання щодо блокування Ормузької протоки, викликів, пов'язаних з війною на Близькому Сході. Україна відправляла свої групи з відповідною експертизою. Країни Близького Сходу дуже задоволені, подякували нам. З кількома країнами ми відповідні документи підписали щодо Drone Deal. І з кількома країнами ведемо перемовини", — заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що досвід України є важливим для партнерів. Також він додав, що Україна паралельно веде переговори з міжнародними партнерами щодо посилення безпекової співпраці, а також працює над новими домовленостями у сфері безпілотних технологій.

"Ми говоримо про експертизу — це той мінімум, який Україна може дати. Ми мали великі, серйозні дуже виклики в Чорному морі, і ми розблокували там відповідний коридор. І маємо цей досвід, маємо експертизу, цим поділимося. Які далі кроки — поки що не можу сказати", — сказав Зеленський.

Як раніше писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова щодо підготовки нових безпекових угод з країнами Близького Сходу та Європи.

А також український лідер обговорив посилення співпраці в сфері оборони та поставки ППО з главою Міноборони Іспанії Маргаритою Роблес під час її візиту до Києву.

Володимир Зеленський безпека Ормузька протока
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
