Зеленский: Украина делится опытом разблокирования морских коридоров

Украина присоединилась к международным обсуждениям по безопасности судоходства на фоне роста глобальных рисков. В частности, речь идет о ситуации вокруг стратегически важного Ормузского пролива.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в среду, 22 апреля, передает Новини.LIVE.

Зеленский об опыте Украины в разблокировании морских путей

По его словам, украинские военные уже приняли участие во встрече в Лондоне, организованной Великобританией и Францией.

"Мы проговорили вопрос о блокировании Ормузского пролива, вызовов, связанных с войной на Ближнем Востоке. Украина отправляла свои группы с соответствующей экспертизой. Страны Ближнего Востока очень довольны, поблагодарили нас. С несколькими странами мы соответствующие документы подписали по Drone Deal. И с несколькими странами ведем переговоры", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что опыт Украины является важным для партнеров. Также он добавил, что Украина параллельно ведет переговоры с международными партнерами по усилению сотрудничества в сфере безопасности, а также работает над новыми договоренностями в сфере беспилотных технологий.

"Мы говорим об экспертизе — это тот минимум, который Украина может дать. Мы имели большие, серьезные очень вызовы в Черном море, и мы разблокировали там соответствующий коридор. И имеем этот опыт, имеем экспертизу, этим поделимся. Какие дальше шаги - пока не могу сказать", — сказал Зеленский.

Как ранее писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заслушал доклад Рустема Умерова по подготовке новых соглашений по безопасности со странами Ближнего Востока и Европы.

А также украинский лидер обсудил усиление сотрудничества в сфере обороны и поставки ПВО с главой Минобороны Испании Маргаритой Роблес во время ее визита в Киев.