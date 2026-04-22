Украина готовит новые соглашения по безопасности: Зеленский заслушал доклад Умерова

Украина готовит договоры о безопасности: Зеленский заслушал доклад Умерова

Украина готовит договоры о безопасности: Зеленский заслушал доклад Умерова

Дата публикации 22 апреля 2026 17:02
Владимир Зеленский и Рустем Умеров. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активизации международного сотрудничества в сфере безопасности после доклада секретаря СНБО Рустем Умеров. По его словам, Украина работает над новыми договоренностями как со странами Ближнего Востока, так и с европейскими партнерами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента в среду, 22 апреля.

Зеленский выслушал доклад Умерова

Глава государства сообщил, что Умеров завершил второй этап работы в регионе Ближнего Востока и Залива, а также в странах, которые сталкиваются с вызовами безопасности из-за ситуации вокруг Ирана.

"Рустем провел переговоры с представителями Индии и Бахрейна, и теперь прорабатываем параметры сотрудничества в сфере безопасности с этими государствами", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина уже имеет практический опыт сотрудничества с рядом стран региона, который планирует расширять.

"На основе уже конкретного опыта работы наших экспертных команд в Саудовской Аравии и Катаре готовим усиление некоторых направлений двустороннего сотрудничества", — подчеркнул он.

Отдельно Зеленский отметил результаты работы украинских экспертных и военных команд в регионе и поблагодарил партнеров за поддержку.

"Благодарен каждой стране и всем лидерам за уважение к нашим людям и взаимность в сотрудничестве", — сказал глава государства.

Также во время доклада стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества с европейскими странами после недавних международных визитов.

"Обсудили с Рустемом задачи также по Европе — после визитов в Германию, Норвегию, Италию и Нидерланды. Только с украинским опытом безопасности защита Европы может быть действительно надежной", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина готовит новые двусторонние договоренности по безопасности и уже в ближайшее время представит первые детали по расширению сотрудничества, в частности в формате Drone Deal.

Зеленський заслухав доповідь Умєрова 22 квітня
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Как ранее писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский сообщил о разблокировании помощи в 90 млрд евро от ЕС. Кроме того, ожидается новый пакет санкций против России.

А также президент анонсировал следующую встречу в формате энергетического "Рамштайна".

