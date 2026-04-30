Цена на нефть достигла максимума: Трамп пообещал дешевый бензин

Дональд Трамп.

Цена на нефть достигла нового максимума — Brent превысил стоимость в 125 долларов. В то же время президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал дешевый бензин. Причиной он назвал демарш Объединенных Арабских Эмиратов в Организации стран экспортеров нефти.

Об этом сообщает Sky News и Bloomberg.

Подорожание нефти

Рост цены нефти Brent до более 125 долларов произошел через несколько часов после того, как стоимость выросла до прошлого максимума 119,71 доллара.

Перед началом боевых действий на Ближнем Востоке цена нефти составляла около 70 долларов за баррель.

Стоимость повышается из-за рисков обострения конфликта и длительной блокады иранских портов США. Ормузский пролив, как ключевой судоходный маршрут, остается перекрытым.

Что заявил Трамп

Американский лидер отметил, что решение ОАЭ выйти из ОПЭК поможет снизить цены на энергоносители.

"Я думаю, что это замечательно. Это хорошо для снижения цены на бензин, на нефть, на все остальное", — говорит Трамп.

Определяющим фактором для рынка сейчас является закрытие Ормузского пролива. Bloomberg пишет, что пока этот маршрут не возобновит работу и поставки не нормализуются, влияние решений ОПЭК на цены на нефть будет оставаться второстепенным.

В то же время Дональд Трамп заявил, что США будут сохранять блокаду пролива до тех пор, пока Иран не согласится на соглашение по ядерной программе.

Что предшествовало

Reuters со ссылкой на министра энергетики Сухаиля Мохамед аль-Мазруи писало, что с 1 мая ОАЭ выйдут из ОПЭК и ОПЭК+.

"Это политическое решение, оно было принято после тщательного рассмотрения текущей и будущей политики, связанной с уровнем производства", — говорит он.

По его словам, ОАЭ не поднимали вопрос выхода из организации ни с одной страной-членом. Министр утверждает, что шаг Эмиратов не будет иметь большого влияния на рынок из-за ситуации с Ормузским проливом.

Reuters пишет, что выход ОАЭ уменьшает влияние ОПЭК на глобальные поставки нефти и одновременно углубляет разногласия между Эмиратами и Саудовской Аравией. Это также может открыть для ОАЭ возможность нарастить добычу после восстановления экспорта через Персидский залив, ведь ограничения в виде квот ОПЭК больше не будут действовать.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Axios, Иран предлагает США новое предложение по открытию Ормузского пролива и прекращению огня. Однако переговоры по ядерной программе решили отложить.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна присоединилась к международному диалогу по вопросам безопасности судоходства на фоне роста мировых рисков. В частности, внимание сосредоточено на ситуации вокруг Ормузского пролива.