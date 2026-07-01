Україна запускає контрольований експорт зброї — деталі від Свириденко

Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій. За її словами, кожен контракт повинен працювати на ключову мету — сильне оборонне виробництво в Україні та більше власної зброї для війська.

Про це Юлія Свириденко повідомила у середу, 1 липня, передає Новини.LIVE.

Експорт української зброї та оборонних технологій

Свириденко зазначила, що 20% коштів від експорту готових виробів та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовувати до спецфонду держбюджету на розвиток українського ОПК. За її словами, мінімальна сума контракту для готових виробів 15 мільйонів гривень. Водночас для комплектуючих обмеження не діє.

Новий механізм функціонуватиме на період дії воєнного стану та передбачатиме впровадження прозорих правил експорту до країн-партнерів у межах формату Drone Deal.

Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом.

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"Якщо виробник підтвердить спроможність одночасно виконати державний та експортний контракти, він зможе здійснювати експорт. У дозволі може бути відмовлено, якщо Міноборони чи інший державний замовник планує закупити ці товари для потреб оборони України або якщо товар включено до Переліку критичних товарів", — зазначила Свириденко.

За її словами, Міноборони буде кожного кварталу оновлювати перелік критичних товарів та технологій, а МЗС — перелік держав, до яких дозволений експорт.

"Ми також захищаємо українські технології. Вони передаватимуться без відчуження прав інтелектуальної власності, із контролем використання та реекспорту", — заявила Свириденко.

Наразі понад половина озброєння на фронті українського виробництва, а українські зброярі нарощують виробництво безпілотних систем, засобів РЕБ, боєприпасів, комплектуючих та інших оборонних технологій.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс відзначив, що український оборонно-промисловий комплекс є одним із найсильніших та найінноваційніших у світі.

Крім того, Україна запустила платформу TrophyLab, що забезпечує відкритий доступ для міжнародних партнерів до інформації про технологічні особливості російського озброєння.