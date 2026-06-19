Україна запустила відкритий доступ до технологій російської зброї

Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Україна запустила платформу TrophyLab, яка надає міжнародним партнерам відкритий доступ до даних про технології російського озброєння. Кожна одиниця російської техніки, захоплена під час бойових дій, є не просто трофеєм, а джерелом важливої інформації про принципи роботи ворожого озброєння.

Про це повідомив глава Міноборони Михайло Федоров, передає Новини.LIVE.

Платформа TrophyLab

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові, наукові інститути та дослідницькі центри системно вивчають захоплену техніку. Вони проводять аналіз її компонентів, технологічних рішень і виявляють слабкі сторони, щоб оперативніше розробляти ефективні засоби протидії.

Тепер ці знання відкривають для всіх, хто працює над посиленням оборони. Платформа TrophyLab надає перевіреним користувачам доступ до інформації про сучасну зброю Росії.

"Україна надасть доступ до російських технологій для наших партнерів. Компанії, дослідницькі центри та уряди країн вільного світу зможуть детально вивчати російські ракети та інші зразки озброєння. Це допоможе швидше знаходити ефективні рішення для протидії ворогу й посилить спільні зусилля заради перемоги України", — зазначив Федоров.

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За його словами, знання про технології Росії не повинні лишатися закритими, а мають працювати на тих, хто створює захист.

Платформа TrophyLab відкриває доступ до результатів досліджень трофейної техніки для українських виробників оборонних технологій, військових підрозділів, наукових установ та партнерів, які допомагають Україні.

Користувачам відкривається доступ до технічної документації, результатів досліджень і аналітичних матеріалів щодо сучасного російського озброєння. Крім того, платформа дозволяє ініціювати запит на фізичне вивчення трофейних зразків.

Загалом передбачено декілька форматів роботи зі зразками — від дослідження без пошкодження до випробувань, які можуть включати повне розбирання або навіть знищення виробу. Це дозволяє інженерам випробовувати власні розробки на реальних зразках ворожої техніки та суттєво пришвидшує процес створення рішень для протидії. Федоров заявив, що РФ використовує проти України весь свій арсенал.

"Ми не лише стримуємо удари — ми розбираємо цю зброю до гвинтика. Те, що мало бути їхньою секретною перевагою, перетворюється на відкриту інформацію для тих, хто захищає демократію. Що більше Росія застосовує свою зброю — то більше світ дізнається, як її зупинити", — додав він.

Долучитися до платформи TrophyLab можна за посиланням.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на радника президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, в уламках російської "Орєшніка", який Росія запустила по Київщині 24 травня, виявили лише російські та білоруські компоненти.

А експерт з авіаційного ринку Богдан Долінце зазначив, що Україна досягла паритету з Росією у виробництві ударних безпілотників і, можливо, навіть випередила її.