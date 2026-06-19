Україна зрівнялася з РФ у виробництві ударних дронів або випереджає її

Військовий з дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце заявив, що Україна вже зрівнялася з Росією за виробництво ударних безпілотників. Крім того, можливо, Київ випереджує Москву.

Про це ексклюзивно Богдан Долінце сказав в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 19 червня.

Виробництво дронів

Долінце зауважив, що останні масштабні операції України демонструють можливість накопичувати значні обсяги ударних засобів і проводити атаки, співмірні за масштабом із російськими. Між масованими ударами проходить до 2 тижнів, що дозволяє постійно підтримувати тиск на системи протиповітряної оборони противника.

За його словами, фактично по випуску дронів Україна зрівнялася з обʼємами Росії або навіть трохи обігнала.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 18 червня Україна масовано атакувала Московський регіон. Президент Володимир Зеленський заявив, що відповідь на російські обстріли повністю справедлива. Три кільця ворожої ППО не змогли відбити удари.

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А командир роти 412-ї бригади Nemesis Андрій "Джоконда" поділився подробицями масованого удару по Москві. Він зазначив, що основну частину застосованих засобів становили дрони Firepoint.