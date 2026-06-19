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Головна Новини дня Удар по Москві: Firepoint стали основною силою дронової атаки

Удар по Москві: Firepoint стали основною силою дронової атаки

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 11:17
Військовий розкрив деталі масованої атаки дронів на Москву 18 червня
Масштабні пожежі в Росії внаслідок атаки 18 чеврня. Фото: росЗМІ

Командир роти 412-ї бригади Nemesis Андрій "Джоконда" розкрив деталі масованої атаки на Москву у ніч проти 18 червня. За його словами, основою були дрони Firepoint, які практично вже є в кожній бригаді Сил оборони.

Про це Андрій "Джоконда" ексклюзивно розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Масована атака на Москву 18 червня

Військовий розповів, що на Московський регіон летіли різні дрони, зокрема "Лютий", Firepoint, "Бегемоти" та приманки.

"Основна маса летіла саме Firepoint, тому що вони дешеві, їх багато і вони є зараз практично в кожній бригаді Сил оборони", — каже Андрій "Джаконда".

Він також наголосив, що високу результативність таких операцій забезпечує комбіноване використання різних типів безпілотників, які сприяють перевантаженню російських систем ППО та РЕБ.

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Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 18 червня дрони масовано атакували Московський регіон. Зокрема, під ударом опинився Московський нафтопереробний завод, який розташований за 15 км від Кремля.

Згодом атаку прокоментував український лідер Володимир Зеленський, які наголосив, що відповідь на російські удари повністю справедлива. Масштабній ППО Москви не вдалося відбити обстріл.

обстріли Москва Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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