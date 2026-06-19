Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар по Москве: Firepoint стали основной силой дронной атаки

Удар по Москве: Firepoint стали основной силой дронной атаки

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 11:17
Военный раскрыл подробности массированной атаки дронов на Москву 18 июня
Масштабные пожары в России в результате атаки 18 апреля. Фото: российские СМИ

Командир роты 412-й бригады Nemesis Андрей "Джоконда" раскрыл подробности массированной атаки на Москву в ночь на 18 июня. По его словам, основой стали дроны Firepoint, которые уже практически есть в каждой бригаде Сил обороны.

Об этом Андрей "Джоконда" эксклюзивно рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Массированная атака на Москву 18 июня

Военный рассказал, что на Московский регион летели различные дроны, в частности "Лютый", Firepoint, "Бегемоты" и приманки.

"Основная масса летела именно Firepoint, потому что они дешевые, их много и они сейчас есть практически в каждой бригаде Сил обороны", — говорит Андрей "Джоконда".

Он также подчеркнул, что высокую результативность таких операций обеспечивает комбинированное использование различных типов беспилотников, которые способствуют перегрузке российских систем ПВО и РЭБ.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 18 июня дроны массированно атаковали Московский регион. В частности, под ударом оказался Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 15 км от Кремля.

Впоследствии атаку прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский, который подчеркнул, что ответ на российские удары полностью оправдан. Масштабной системе ПВО Москвы не удалось отразить обстрел.

обстрелы Москва Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации