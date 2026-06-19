Военный раскрыл подробности массированной атаки дронов на Москву 18 июня

Масштабные пожары в России в результате атаки 18 апреля. Фото: российские СМИ

Командир роты 412-й бригады Nemesis Андрей "Джоконда" раскрыл подробности массированной атаки на Москву в ночь на 18 июня. По его словам, основой стали дроны Firepoint, которые уже практически есть в каждой бригаде Сил обороны.

Об этом Андрей "Джоконда" эксклюзивно рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Массированная атака на Москву 18 июня

Военный рассказал, что на Московский регион летели различные дроны, в частности "Лютый", Firepoint, "Бегемоты" и приманки.

"Основная масса летела именно Firepoint, потому что они дешевые, их много и они сейчас есть практически в каждой бригаде Сил обороны", — говорит Андрей "Джоконда".

Он также подчеркнул, что высокую результативность таких операций обеспечивает комбинированное использование различных типов беспилотников, которые способствуют перегрузке российских систем ПВО и РЭБ.

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Как писали Новини.LIVE, в ночь на 18 июня дроны массированно атаковали Московский регион. В частности, под ударом оказался Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 15 км от Кремля.

Впоследствии атаку прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский, который подчеркнул, что ответ на российские удары полностью оправдан. Масштабной системе ПВО Москвы не удалось отразить обстрел.