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Главная Новости дня Эксперт: объемы производства ударных дронов в Украине могут превышать РФ

Эксперт: объемы производства ударных дронов в Украине могут превышать РФ

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 13:56
Украина сравнялась с РФ по производству ударных дронов или опережает ее
Военный с дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце заявил, что Украина уже сравнялась с Россией по производству ударных беспилотников. Кроме того, возможно, Киев опережает Москву.

Об этом Богдан Долинце сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 19 июня.

Производство дронов

Долинце отметил, что последние масштабные операции Украины демонстрируют возможность накапливать значительные объемы ударных средств и проводить атаки, сопоставимые по масштабу с российскими. Между массированными ударами проходит до 2 недель, что позволяет постоянно поддерживать давление на системы противовоздушной обороны противника.

По его словам, фактически по выпуску дронов Украина сравнялась с объемами России или даже немного обогнала её.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 18 июня Украина нанесла массированный удар по Московскому региону. Президент Владимир Зеленский заявил, что ответ на российские обстрелы полностью оправдан. Три кольца вражеской ПВО не смогли отразить удары.

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А командир роты 412-й бригады Nemesis Андрей "Джоконда" поделился подробностями массированного удара по Москве. Он отметил, что основную часть примененных средств составляли дроны Firepoint.

Украина дроны Россия эфир Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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