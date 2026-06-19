Украина сравнялась с РФ по производству ударных дронов или опережает ее

Эксперт: объемы производства ударных дронов в Украине могут превышать РФ
Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце заявил, что Украина уже сравнялась с Россией по производству ударных беспилотников. Кроме того, возможно, Киев опережает Москву.
Об этом Богдан Долинце сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 19 июня.
Производство дронов
Долинце отметил, что последние масштабные операции Украины демонстрируют возможность накапливать значительные объемы ударных средств и проводить атаки, сопоставимые по масштабу с российскими. Между массированными ударами проходит до 2 недель, что позволяет постоянно поддерживать давление на системы противовоздушной обороны противника.
По его словам, фактически по выпуску дронов Украина сравнялась с объемами России или даже немного обогнала её.
Как писали Новини.LIVE, в ночь на 18 июня Украина нанесла массированный удар по Московскому региону. Президент Владимир Зеленский заявил, что ответ на российские обстрелы полностью оправдан. Три кольца вражеской ПВО не смогли отразить удары.
А командир роты 412-й бригады Nemesis Андрей "Джоконда" поделился подробностями массированного удара по Москве. Он отметил, что основную часть примененных средств составляли дроны Firepoint.