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Главная Новости дня Минобороны запускает платформу для анализа технологий вооружения РФ

Минобороны запускает платформу для анализа технологий вооружения РФ

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 14:53
Украина открыла доступ к технологиям российского оружия
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Украина запустила платформу TrophyLab, которая предоставляет международным партнерам открытый доступ к данным о технологиях российского вооружения. Каждая единица российской техники, захваченная в ходе боевых действий, является не просто трофеем, а источником важной информации о принципах работы вражеского вооружения.

Об этом сообщил глава Минобороны Михаил Федоров, передает Новини.LIVE.

Платформа TrophyLab

С начала полномасштабного вторжения украинские военные, научные институты и исследовательские центры систематически изучают захваченную технику. Они проводят анализ ее компонентов, технологических решений и выявляют слабые стороны, чтобы оперативнее разрабатывать эффективные средства противодействия.

Теперь эти знания открываются для всех, кто работает над укреплением обороны. Платформа TrophyLab предоставляет проверенным пользователям доступ к информации о современном оружии России.

"Украина предоставит доступ к российским технологиям для наших партнеров. Компании, исследовательские центры и правительства стран свободного мира смогут подробно изучать российские ракеты и другие образцы вооружения. Это поможет быстрее находить эффективные решения для противодействия врагу и усилит совместные усилия ради победы Украины", — отметил Федоров.

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По его словам, знания о технологиях России не должны оставаться закрытыми, а должны работать на тех, кто создает средства защиты.

Платформа TrophyLab открывает доступ к результатам исследований трофейной техники для украинских производителей оборонных технологий, воинских подразделений, научных учреждений и партнеров, помогающих Украине.

Пользователям предоставляется доступ к технической документации, результатам исследований и аналитическим материалам о современном российском вооружении. Кроме того, платформа позволяет инициировать запрос на физическое изучение трофейных образцов.

В целом предусмотрено несколько форматов работы с образцами — от исследования без повреждения до испытаний, которые могут включать полную разборку или даже уничтожение изделия. Это позволяет инженерам испытывать собственные разработки на реальных образцах вражеской техники и существенно ускоряет процесс создания решений для противодействия. Федоров заявил, что РФ использует против Украины весь свой арсенал.

"Мы не только сдерживаем удары — мы разбираем это оружие до винтика. То, что должно было быть их секретным преимуществом, превращается в открытую информацию для тех, кто защищает демократию. Чем больше Россия применяет свое оружие — тем больше мир узнает, как его остановить", — добавил он.

Присоединиться к платформе TrophyLab можно по ссылке.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на советника президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, в обломках российского "Орешника", который Россия запустила по Киевской области 24 мая, обнаружили только российские и белорусские компоненты.

А эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце отметил, что Украина достигла паритета с Россией в производстве ударных беспилотников и, возможно, даже опередила её.

Михаил Федоров оружие военная техника Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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