Український ОПК визнали найкращим у світі — заява єврокомісара

Єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс. Фото: EPA

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс назвав українську оборонну промисловість найкращою та найінноваційнішою у світі. Успіхи української армії пояснюються не лише мужністю військових і професійністю командирів, а й стрімким розвитком оборонної галузі.

Про це пише Радіо Свобода, передає Новини.LIVE.

Чому українська оборонна промисловість найкраща

Посадовець зазначив, що саме українські виробники озброєнь та військових технологій змогли швидко адаптуватися до викликів повномасштабної війни та впровадити інновації, які змінили підходи до ведення бойових дій.

"Не лише тому, що Україна має хоробрих солдатів і розумних командирів, а й тому, що її оборонна промисловість є найкращою і найінноваційнішою", — наголосив Кубілюс.

Як приклад він навів розвиток виробництва безпілотників після початку російського вторгнення. На його думку, саме здатність швидко масштабувати нові технології дозволила Україні ефективно протидіяти значно більшому противнику.

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Єврокомісар також закликав інтегрувати Україну до європейської оборонної промисловості, спільного оборонного ринку та майбутнього Європейського оборонного союзу. Він підкреслив, що країни ЄС повинні не лише допомагати Києву, а й переймати український досвід швидкого виробництва озброєнь.

Кубілюс додав, що з 2022 року Україна збільшила обсяги оборонного виробництва у 50 разів. За його словами, нинішні потужності українського ОПК уже можна порівнювати з річними обсягами виробництва таких країн, як Франція чи Німеччина.

Як повідомляли "Новини.LIVE", Україна запустила платформу TrophyLab для відкритого доступу міжнародних партнерів до даних про російське озброєння. На платформі збиратимуть інформацію про захоплену під час бойових дій російську техніку.

Також "Новини.LIVE" писали, що експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце заявив, що Україна досягла рівня Росії у виробництві ударних безпілотників. За його словами, українська оборонна промисловість не лише наздогнала російські показники у цьому напрямку, а й може випереджати країну-агресора за окремими параметрами виробництва та розвитку дронових технологій.