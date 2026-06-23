Украинский ОПК признан лучшим в мире — заявление еврокомиссара

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Фото: EPA

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс назвал украинскую оборонную промышленность лучшей и самой инновационной в мире. Успехи украинской армии объясняются не только мужеством военных и профессионализмом командиров, но и стремительным развитием оборонной отрасли.

Об этом пишет Радио Свобода, передает Новини.LIVE.

Почему украинская оборонная промышленность — лучшая

Чиновник отметил, что именно украинские производители вооружений и военных технологий смогли быстро адаптироваться к вызовам полномасштабной войны и внедрить инновации, которые изменили подходы к ведению боевых действий.

"Не только потому, что у Украины есть храбрые солдаты и умные командиры, но и потому, что её оборонная промышленность — лучшая и самая инновационная", — подчеркнул Кубилюс.

В качестве примера он привел развитие производства беспилотников после начала российского вторжения. По его мнению, именно способность быстро масштабировать новые технологии позволила Украине эффективно противостоять значительно более сильному противнику.

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Еврокомиссар также призвал интегрировать Украину в европейскую оборонную промышленность, общий оборонный рынок и будущий Европейский оборонный союз. Он подчеркнул, что страны ЕС должны не только помогать Киеву, но и перенимать украинский опыт быстрого производства вооружений.

Кубилюс добавил, что с 2022 года Украина увеличила объемы оборонного производства в 50 раз. По его словам, нынешние мощности украинского ОПК уже можно сравнивать с годовыми объемами производства таких стран, как Франция или Германия.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина запустила платформу TrophyLab для открытого доступа международных партнеров к данным о российском вооружении. На платформе будет собираться информация о захваченной в ходе боевых действий российской технике.

Также Новини.LIVE писали, что эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце заявил, что Украина достигла уровня России в производстве ударных беспилотников. По его словам, украинская оборонная промышленность не только догнала российские показатели в этом направлении, но и может опережать страну-агрессора по отдельным параметрам производства и развития дронных технологий.