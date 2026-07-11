Грэм заявил, что администрация Трампа одобрила текст законопроекта о санкциях против РФ

Линдси Грэм. Фото: Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Белый дом одобрил версию законопроекта о санкциях против РФ, которую он готов поддержать. По его словам, это означает, что документ станет законом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на DWS News.

Что известно о возможном законопроекте о санкциях против РФ

По словам Грэма, документ предусматривает предоставление президенту США Дональду Трампу полномочий вводить тарифы против стран, которые покупают дешевую российскую нефть и газ или помогают обходить санкции.

На данный момент у законопроекта уже 85 соавторов. По возвращении в Вашингтон Грэм вместе с сенатором Ричардом Блюменталем обратится к руководству обеих партий, чтобы вынести документ на рассмотрение.

Я рад объявить, что примерно 30 минут назад мы достигли договоренности с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом... (Документ — Ред.) предоставит президенту Трампу инструменты, которые помогут положить конец этой войне", — сказал сенатор, добавив, что Китай оказывает огромное влияние на Россию и он хотел бы, чтобы Пекин использовал свое влияние.

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Также Линдси Грэм сообщил, что над документом работали почти два года. По его словам, он позволит наказывать пять крупнейших стран, которые помогают России обходить санкции, покупают дешевую нефть и перепродают её с прибылью.

Кроме того, сенатор призвал предоставить Украине технологии для усиления защиты от баллистических ракет. Он считает, что в сочетании с давлением на страны, которые финансово поддерживают Россию, это создает лучшие за последние годы шансы заставить диктатора РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Что еще сказал Грэм

Линдси Грэм во время пресс-конференции в Киеве заявил, что США должны как можно скорее наладить партнерство с Украиной в производстве дронов.

Он рассказал, что посетил подземный украинский завод, где производят передовые беспилотные технологии. По его оценке, они значительно опережают разработки других стран.

"Лучшим доказательством возможностей Украины являются сами россияне. Эта страна, численность войск которой в 10 раз меньше, чем у противника, со временем смогла доминировать на поле боя, нанося тяжелые потери в масштабах, превышающих показатели Второй мировой войны", — сказал Грэм.

Сенатор подчеркнул, что партнерство поможет Украине укрепить обороноспособность, а Соединенным Штатам — усовершенствовать собственные системы защиты от дронов.

Как сообщали Новини.LIVE, в пятницу, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с сенатором США Линдси Грэмом. Они обсудили усиление санкционного давления на РФ и дальнейшую военную поддержку Украины.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может предоставить Украине право на производство Patriot.