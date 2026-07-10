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Главная Новости дня Нардеп Пушкаренко: Украина стала примером для мира в сфере дронов

Нардеп Пушкаренко: Украина стала примером для мира в сфере дронов

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 14:31
Пушкаренко: США, Польша и другие страны заинтересованы в украинских технологиях в области дронов
Военный с дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские беспилотные технологии вызывают всё больший интерес в мире. Страны-партнёры уже не только поставляют вооружение Украине, но и стремятся перенять украинский опыт в сфере производства и применения дронов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Арсений Пушкаренко, передает Новини.LIVE.

США и Польша стремятся перенять украинский опыт

По словам нардепа, украинские разработки в сфере беспилотников сегодня интересуют десятки государств, в частности США и Польшу.

"Многие страны сегодня заинтересованы в наших дронных технологиях. Мы видим интерес со стороны Соединенных Штатов, а также в польском контексте, где тоже поднимается тема наших беспилотных разработок", — сказал Пушкаренко.

Пушкаренко подчеркнул, что Украина больше не воспринимается исключительно как потребитель западного оружия, ведь её военные технологии демонстрируют высокую эффективность непосредственно на поле боя.

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"Сегодня все заинтересованы в наших технологических разработках, которые ежедневно доказывают свою эффективность и постоянно совершенствуются на поле боя", — добавил он.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина и Нидерланды подготовили проект Drone Deal. Он призван способствовать экспорту украинских беспилотников, развитию совместного производства и углублению сотрудничества оборонных предприятий обеих стран.

Как сообщали Новини.LIVE, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске новой инициативы Drone Edge. Она предусматривает масштабные инвестиции Альянса в развитие беспилотных технологий и существенное увеличение количества подготовленных операторов дронов к 2027 году.

дроны производство оружия эфир Новини.LIVE
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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