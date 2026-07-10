Пушкаренко: США, Польша и другие страны заинтересованы в украинских технологиях в области дронов

Нардеп Пушкаренко: Украина стала примером для мира в сфере дронов
Украинские беспилотные технологии вызывают всё больший интерес в мире. Страны-партнёры уже не только поставляют вооружение Украине, но и стремятся перенять украинский опыт в сфере производства и применения дронов.
Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Арсений Пушкаренко, передает Новини.LIVE.
США и Польша стремятся перенять украинский опыт
По словам нардепа, украинские разработки в сфере беспилотников сегодня интересуют десятки государств, в частности США и Польшу.
"Многие страны сегодня заинтересованы в наших дронных технологиях. Мы видим интерес со стороны Соединенных Штатов, а также в польском контексте, где тоже поднимается тема наших беспилотных разработок", — сказал Пушкаренко.
Пушкаренко подчеркнул, что Украина больше не воспринимается исключительно как потребитель западного оружия, ведь её военные технологии демонстрируют высокую эффективность непосредственно на поле боя.
"Сегодня все заинтересованы в наших технологических разработках, которые ежедневно доказывают свою эффективность и постоянно совершенствуются на поле боя", — добавил он.
Как сообщали Новини.LIVE, Украина и Нидерланды подготовили проект Drone Deal. Он призван способствовать экспорту украинских беспилотников, развитию совместного производства и углублению сотрудничества оборонных предприятий обеих стран.
Как сообщали Новини.LIVE, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске новой инициативы Drone Edge. Она предусматривает масштабные инвестиции Альянса в развитие беспилотных технологий и существенное увеличение количества подготовленных операторов дронов к 2027 году.