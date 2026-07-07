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Главная Новости дня НАТО запускает программу Drone Edge: инвестирует более 40 млрд долларов в БпЛА

НАТО запускает программу Drone Edge: инвестирует более 40 млрд долларов в БпЛА

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Дата публикации 7 июля 2026 12:58
НАТО инвестирует более 40 млрд долларов в дроны и увеличит подготовку операторов
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске новой инициативы Drone Edge. Альянс инвестирует более 40 млрд долларов в развитие дронов и подготовит в пять раз больше операторов к 2027 году.

Об этом Марк Рютте заявил на саммите НАТО в Анкаре 7 июля, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец. 

Инвестиции НАТО в развитие БПЛА

Рютте рассказал, что инициатива предусматривает масштабное развитие беспилотных технологий, средств борьбы с дронами и подготовку военных специалистов. По его словам, дроны коренным образом изменили характер современной войны и стали одним из ключевых факторов успеха на поле боя.

Генсек отметил, что это подтверждает опыт боевых действий в Украине, на Ближнем Востоке, а также случаи проникновения беспилотников на территорию стран-членов НАТО.

В рамках этой инициативы Альянс планирует инвестировать более 40 млрд долларов в развитие беспилотных технологий. Кроме того, НАТО запускает специальную торговую площадку для закупки средств противодействия дронам, что должно ускорить обеспечение союзников современными системами защиты.

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Также Агентство НАТО по поддержке и закупкам заключит контракты на сотни миллионов евро на приобретение разведывательных беспилотников для государств-членов Альянса.

Особое внимание будет уделено подготовке специалистов. В рамках проекта NATO Flight Training Europe Альянс планирует к 2027 году увеличить количество подготовленных операторов дронов в пять раз. К программе уже присоединились Финляндия, Франция и Швеция, благодаря чему число стран-участниц выросло до 20. Обучение будет проходить в специализированных центрах, расположенных в восьми государствах-членах НАТО.

Как писали Новиеи.LIVE, ранее Рютте призвал партнеров предоставить Украине средства ПВО. В связи с ограниченными запасами средств противовоздушной обороны в странах Альянса НАТО совместно с Украиной разворачивает инициативы по увеличению производства ракет-перехватчиков.

В то же время военный эксперт отметил, что баллистические ракеты могут сбивать не только Patriot, но и европейские ЗРК SAMP/T. Он считает, что Украине необходимо сотрудничать с европейскими партнерами.

дроны Марк Рютте инвестиции Саммит НАТО в Анкаре
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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