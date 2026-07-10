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Головна Новини дня Нардеп Пушкаренко: Україна стала прикладом для світу у сфері дронів

Нардеп Пушкаренко: Україна стала прикладом для світу у сфері дронів

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 14:31
Пушкаренко: США, Польща та інші країни зацікавлені в українських технологіях дронів
Військовий з дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські безпілотні технології викликають дедалі більший інтерес у світі. Держави-партнери вже не лише постачають озброєння Україні, а й прагнуть перейняти український досвід у сфері виробництва та застосування дронів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко, передає Новини.LIVE.

США та Польща прагнуть переймати український досвід

За словами нардепа, українські розробки у сфері безпілотників сьогодні цікавлять десятки держав, зокрема США та Польщу.

"Багато країн сьогодні зацікавлені в наших дронових технологіях. Ми бачимо інтерес із боку Сполучених Штатів, а також польський контекст, де теж звучить тема наших безпілотних розробок", — сказав Пушкаренко.

Пушкаренко наголосив, що Україна більше не сприймається виключно як споживач західної зброї, адже її військові технології демонструють високу ефективність безпосередньо на полі бою.

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"Сьогодні всі зацікавлені в наших технологічних розробках, які щодня доводять свою ефективність і постійно вдосконалюються на полі бою", — додав він.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна та Нідерланди підготували проєкт Drone Deal. Він має сприяти експорту українських безпілотників, розвитку спільного виробництва та поглибленню співпраці оборонних підприємств обох країн.

Як повідомляли Новини.LIVE, генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск нової ініціативи Drone Edge. Вона передбачає масштабні інвестиції Альянсу у розвиток безпілотних технологій та суттєве збільшення кількості підготовлених операторів дронів до 2027 року.

дрони виробництво зброї ефір Новини.LIVE
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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