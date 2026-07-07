Зеленський: Україна та Нідерланди підготували проєкт Drone Deal
Україна та Нідерланди підготували проєкт Drone Deal. Вона сприятиме експорту та спільному виробництву оборонної продукції.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Нідерландів Робом Єттеном на полях саміту НАТО в Анкарі, передає кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.
Угода Drone Deal між Україною та Нідерландами
За словами Зеленського, домовленість має сприяти експорту, спільному виробництву оборонної продукції, а також обміну технологіями, ідеями та бойовим досвідом.
Президент також повідомив, що ситуація для України на полі бою покращилася. Водночас складною залишається ситуація з протиповітряною обороною та системами Patriot. Нідерландська сторона заявила про можливість надання Україні додаткової військової підтримки.
Україна та Естонія підписали Drone Deal
Крім того, сьогодні Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій.
"Ми дуже раді бачити наших справжніх союзників і друзів. Сьогодні ми підписали Drone Deal між нашими країнами, і я вдячний усьому естонському народу за велику позитивну, значущу підтримку та ставлення до наших людей упродовж усіх цих років", — сказав глава держави.
За його словами, документ стане свідчення високого рівня взаємної довіри між країнами.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Юлію Свириденко, Україна запускає механізм експорту зброї та оборонних технологій. Мінімальна сума контракту для готових виробів 15 мільйонів гривень.
Водночас у Брюсселі високо оцінили українське виробництво зброї. Єврокомісар назвав українську оборонну промисловість найкращою та найінноваційнішою у світі.