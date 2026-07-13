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Головна Новини дня Перед смертю сенатор Ліндсі Грем обговорив із Трампом Україну та санкції проти РФ

Перед смертю сенатор Ліндсі Грем обговорив із Трампом Україну та санкції проти РФ

Ua
Дата публікації: 13 липня 2026 02:26
Сенатор Ліндсі Грем перед смертю говорив із Дональдом Трампом про Україну
Ліндсі Грем. Фото: Lindsey Graham/Facebook

За кілька годин до своєї смерті американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Політики детально обговорили війну в Україні, новий санкційний законопроєкт проти Росії та ймовірність чергових американських ударів по Ірану. Під час цього спілкування Грем розповів Трампу про деталі своєї нещодавньої поїздки до України та про те, як просувається робота над обмеженнями для РФ.

Про це з посиланням на Axios передає Новини.LIVE.

Останній жарт і погіршення самопочуття

Як згадує один знайомий сенатора, одразу після розмови з Трампом Грем почав нарікати на погане здоров'я. Коли колеги наполягали, щоб він терміново викликав лікарів, політик відмовився і вирішив почекати до ранку, бо спочатку хотів виступити в ефірі програми NBC Meet the Press.

"Я не можу померти зараз. Мені ще потрібно запровадити санкції проти Росії, розібратися з Іраном і нормалізувати відносини Ізраїлю та Саудівської Аравії", — пожартував Грем.

За кілька годин після цього серце республіканця зупинилося.

Зовнішньополітична спадщина Грема

Ліндсі Грем до останнього моменту залишався серед найважливіших фігур у Республіканській партії. Останніми тижнями він спрямував усі сили на те, щоб змусити Сенат ухвалити жорсткіші закони для економічного тиску на Росію.

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Крім того, політик шукав дипломатичні рішення для Близького Сходу. Журналісти Axios з'ясували: Грем щиро вірив, що примирення Саудівської Аравії та Ізраїлю стане основою для стабільності в регіоні після завершення конфлікту з Іраном. Він також вимагав від Вашингтона рішучіших дій проти Тегерана, зокрема захисту торгових суден у районі Ормузької протоки. Для Білого дому Грем завжди був тією людиною, чию думку щодо глобальної безпеки та війни в Ірані цінували понад усе.

США смерть Ліндсі Грем
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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